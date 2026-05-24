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6旬婦遊覽車踩空跌倒膝蓋骨折 中市藍綠3市議員參選人聯手施救

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市議員參選人吳宗學和曾咨耀、謝家宜一同協助婦人送醫。圖／吳宗學提供
台中市議員參選人吳宗學和曾咨耀、謝家宜一同協助婦人送醫。圖／吳宗學提供

台中市議員選舉已起跑，參選人無不把握任何與民眾接觸的機會。北屯區旱溪東路三段的大楓腳福德宮日前信徒包了3台遊覽車要去南部進香，國民黨參選人吳宗學和民進黨參選人曾咨耀、謝家宜同時去送車，未料當場有一名60多歲的婦人在遊覽車上踩空，跌落在中段出口的階梯上，膝關節因此骨折、腫脹，此時他們3位參選人聯手搶救，順利將婦人送醫，獲得民眾好評。

吳宗學說，當時他正在車上發競選小物，看到婦人突然跌落，表情痛苦不堪，立即上前協助。他說，因為曾照顧中風的父親，對搬運病患有些心得，在取得婦人同意後立即將她揹下車，當時曾咨耀也一路協助並打電話叫救護車，謝家宜也幫忙替婦人拿手提包等，大家一起合作把婦人揹下車到福德宮休息。稍後，救護車來了，他們再協助婦人上救護車，看著婦人能順利就醫才放下心。

他說，婦人就醫期間仍有連繫，婦人開完刀後這兩天順利出院了，還特別打電話給他表示謝意。吳宗學說，雖然選舉很激烈，但是遇到民眾有需要協助時，那是不分黨派的，就如同他和曾咨耀、謝家宜共同施救一般，未來對地方的建設和人民的需要也會如此。

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台中市議員參選人吳宗學和曾咨耀、謝家宜一同協助婦人送醫。圖／吳宗學提供

台中市議員參選人吳宗學和曾咨耀、謝家宜一同協助婦人送醫。圖／吳宗學提供
台中市議員參選人吳宗學和曾咨耀、謝家宜一同協助婦人送醫。圖／吳宗學提供

台中市議員參選人吳宗學揹著婦人下遊覽車並協助送醫。圖／吳宗學提供
台中市議員參選人吳宗學揹著婦人下遊覽車並協助送醫。圖／吳宗學提供

遊覽車 台中 台中市

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