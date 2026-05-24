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台中全新寵物專區 潭雅神綠園道中科公園與毛孩共享空間
台中市政府推動寵物友善城市，持續優化自行車道，最近在知名自行車道潭雅神綠園道南端中科公園設置全新「寵物專區」，打造可騎車、可互動、可遊憩，飼主也可與毛孩共享空間。
台中市觀旅局長陳美秀表示，中科公園全新「寵物專區」以提升寵物互動體驗為核心，透過多元遊憩設施豐富毛孩活動內容，並設置具辨識度的寵物專區入口意象、造型寵物飲水台與特色造型座椅，讓飼主與毛孩都能舒適停留。
專區也規劃多樣化寵物遊具與寵物跨欄設施，提供可奔跑、跳躍與探索的活動場域，提升毛孩運動量與社交互動機會，促進健康與行為發展；專區同時採用雙層入口設計，強化進出動線與安全緩衝，有效降低寵物逸出風險，讓飼主安心陪伴毛孩盡情遊憩。
觀旅局表示，台中市自行車道總數108條，總長度達1190.66公里，六都第2，涵蓋山線與海線的自行車道系統，其中，潭雅神綠園道每年吸引約300萬人次騎乘與休憩，是中部地區重要的自行車休閒廊道；透過導入寵物遊憩空間，延伸騎乘停留節點，也讓旅遊型態從單純運動轉化為結合陪伴、互動與放鬆的複合式休閒體驗，提升整體路線魅力。
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