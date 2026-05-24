台中全新寵物專區 潭雅神綠園道中科公園與毛孩共享空間

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，這陣子他與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。他看到高美濕地昨天的音樂活動，更讓自己深思，未來如何把高美濕地的超高人氣，轉化為帶動整個海線觀光活化的動能，這是一直放在他心頭的大事。

2026-05-24 09:56