快訊

網瘋傳「奶粉加冰水、冰塊」消暑神招 內行急勸1步驟不能省

九合一風雲／綠新竹縣等一個人 鄭朝方守竹北或豪賭？

聽新聞
0:00 / 0:00

清境農場旅宿建築物安全檢查未主動公開 監察院糾正南投縣政府

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，南投縣政府多年來未曾主動公開資訊，監察院近日糾正南投縣政府。圖／聯合報系資料照片
針對清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，南投縣政府多年來未曾主動公開資訊，監察院近日糾正南投縣政府。圖／聯合報系資料照片

針對清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，南投縣政府多年來未曾主動公開資訊，近幾年也未登記及陸續核准登記業者，監察院近日糾正南投縣政府，同時建議交通部觀光署研議撤離疏散等應變機制，並且定期辦理演練，以保障旅客安全，確保觀光產業永續發展。

監察委員田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿指出，導演齊柏林的紀錄片「看見台灣」上映後，清境農場問題曾經引發廣大重視，南投縣政府辦理「清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業」至今超過10年，清境地區民宿多數位於「山崩與地滑地質敏感區」，而且位於「大規模崩塌災害潛勢地區」，在強降雨或地震威脅下存在安全風險。

監委指出，南投縣政府依照「加強山坡地住宅安全維護執行要點」辦理「清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業」，然而歷年來不僅在「列管家數」與「安全檢查作業家數」之間存在落差，而且2022年以後查勘發現未登記及陸續核准登記者，多數皆未納入安全檢查作業，明顯輕忽清境農場地區旅宿安全，監察院因此核有缺失。

監委表示，為了解清境農場地區旅宿業建築物存在的地質安全風險，南投縣政府以公帑委託廠商勘察評估，依照評分標準畫分為A（有立即危險者）、B（現況有局部缺失）及C（現況無顯著缺失）等3級。根據成果報告書，清境地區C級（現況無顯著缺失）業者僅占約1成，而且C級家數逐年減少，消費者對此皆無所悉，毫不知情。

監委說，基於維護公共安全及消費者知情權，監察院曾經多次函請南投縣政府，要求主動公開該安全檢查作業分級成果，然而卻遭到縣府多次回函拒絕，導致消費者對攸關其安全的訊息毫不知情，南投縣政府確有疏失。

監察院諮詢專家學者認為，南投縣政府應該優先考量前往休憩的民眾生命安全，建議位於地質敏感、災害潛勢地區被歸為B級的旅宿業，依照周邊環境條件提出相關緊急疏散、防災或救災配合計畫，至少每年演練一次。

調查報告指出，考量台灣地震頻仍，近年在極端氣候下颱風暴雨加劇，對位在地質敏感、災害潛勢地區的旅宿業，交通部觀光署應該敦促B級（現況有局部缺失業者落實各項監測管理，建立撤離疏散、防救災等應變機制，定期辦理演練，並且輔導A級（有立即危險者）業者改善或停業，以保障旅客安全，確保觀光產業永續發展。

清境農場 南投縣 監察院

延伸閱讀

密室逃脫憾事 國土署曝「早有安全管理規範」

密室逃脫激烈攻防 國土署舉「新北訴願成功案例」反擊北市府

花蓮秀林鄉今夜地牛翻身 規模3.1極淺層地震無災情

監院：體育班督導與教學正常化 運動部教部權責不明

相關新聞

窄巷雙黃線成罰單陷阱 中市：盤點改善

台中市交通罰單數量居高不下，「跨越雙黃線」檢舉爭議引發民怨。多名市議員指出，不少狹窄巷道畫設長距離雙黃線，車輛行經被迫壓線，遭檢舉開罰，質疑標線與實際路況脫節。交通局表示，已盤點狹窄道路，將檢討調整標線設計。

交通罰鍰收入 盧秀燕：逾3成用於交通改善

台中市近年交通罰鍰收入攀升，二○二三年更高達四十三億元，引發「靠罰單拚財政」質疑。多名市議員要求提高交通罰鍰專款專用比例，投入道路與行人安全改善。台中市長盧秀燕表示，市府用於交通改善比例已超過三成，若中央修法提高比例，市府樂觀其成。

清境農場旅宿建築物安全檢查未主動公開 監察院糾正南投縣政府

針對清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，南投縣政府多年來未曾主動公開資訊，近幾年也未登記及陸續核准登記業者，監察院近日糾正南投縣政府，同時建議交通部觀光署研議撤離疏散等應變機制，並且定期辦理演練，以保障旅客安全，確保觀光產業永續發展。

江啟臣拚市長之路 把高美濕地人氣轉為帶動海線觀光活化動能

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，這陣子他與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。他看到高美濕地昨天的音樂活動，更讓自己深思，未來如何把高美濕地的超高人氣，轉化為帶動整個海線觀光活化的動能，這是一直放在他心頭的大事。

國際生來彰化首度走進潮間帶 參與「藍碳」保育有成就感

40名國際學生今走進彰化縣芳苑鄉王功潮間帶，學習建置蚵礁和剝蚵，到王功蚵藝文化館穿戴蚵農的斗笠、防曬袖套裝體驗「青蚵伯、青蚵嫂」；多名國際生表示，在蚵田學搭蚵礁和剝蚵兩小時曬太陽、吹海風，穿上蚵農衣服更能感受箇中辛苦。

美國藍莓將0關稅 國產藍莓農：主打新鮮抗衡進口貨

藍莓是溫帶水果，引進台灣逐漸馴化適應亞熱帶氣候，近年農民開始種植，政府與美國對等貿易協定ART簽訂後，藍莓進口關稅為0，彰化縣藍莓農民直言或多或少影響國產藍莓銷售量，田尾鄉農會也認為進口藍莓0關稅將衝擊後續農民投入種植的意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。