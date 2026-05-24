清境農場旅宿建築物安全檢查未主動公開 監察院糾正南投縣政府

針對清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，南投縣政府多年來未曾主動公開資訊，近幾年也未登記及陸續核准登記業者，監察院近日糾正南投縣政府，同時建議交通部觀光署研議撤離疏散等應變機制，並且定期辦理演練，以保障旅客安全，確保觀光產業永續發展。

監察委員田秋堇、蔡崇義今天透過新聞稿指出，導演齊柏林的紀錄片「看見台灣」上映後，清境農場問題曾經引發廣大重視，南投縣政府辦理「清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業」至今超過10年，清境地區民宿多數位於「山崩與地滑地質敏感區」，而且位於「大規模崩塌災害潛勢地區」，在強降雨或地震威脅下存在安全風險。

監委指出，南投縣政府依照「加強山坡地住宅安全維護執行要點」辦理「清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業」，然而歷年來不僅在「列管家數」與「安全檢查作業家數」之間存在落差，而且2022年以後查勘發現未登記及陸續核准登記者，多數皆未納入安全檢查作業，明顯輕忽清境農場地區旅宿安全，監察院因此核有缺失。

監委表示，為了解清境農場地區旅宿業建築物存在的地質安全風險，南投縣政府以公帑委託廠商勘察評估，依照評分標準畫分為A（有立即危險者）、B（現況有局部缺失）及C（現況無顯著缺失）等3級。根據成果報告書，清境地區C級（現況無顯著缺失）業者僅占約1成，而且C級家數逐年減少，消費者對此皆無所悉，毫不知情。

監委說，基於維護公共安全及消費者知情權，監察院曾經多次函請南投縣政府，要求主動公開該安全檢查作業分級成果，然而卻遭到縣府多次回函拒絕，導致消費者對攸關其安全的訊息毫不知情，南投縣政府確有疏失。

監察院諮詢專家學者認為，南投縣政府應該優先考量前往休憩的民眾生命安全，建議位於地質敏感、災害潛勢地區被歸為B級的旅宿業，依照周邊環境條件提出相關緊急疏散、防災或救災配合計畫，至少每年演練一次。

調查報告指出，考量台灣地震頻仍，近年在極端氣候下颱風暴雨加劇，對位在地質敏感、災害潛勢地區的旅宿業，交通部觀光署應該敦促B級（現況有局部缺失業者落實各項監測管理，建立撤離疏散、防救災等應變機制，定期辦理演練，並且輔導A級（有立即危險者）業者改善或停業，以保障旅客安全，確保觀光產業永續發展。