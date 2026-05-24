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江啟臣拚市長之路 把高美濕地人氣轉為帶動海線觀光活化動能

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，他這陣子與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。圖／取自江啟臣臉書
台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，他這陣子與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。圖／取自江啟臣臉書

立法院副院長、台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，這陣子他與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。他看到高美濕地昨天的音樂活動，更讓自己深思，未來如何把高美濕地的超高人氣，轉化為帶動整個海線觀光活化的動能，這是一直放在他心頭的大事。

他說不能只滿足於高美濕地的夕陽，海線的每一個角落都有獨特的自然美景與人文底蘊。未來如果他有機會主政台中市府，他主張先保育後觀光的永續模式，打造一條最具魅力的「濱海觀光廊帶」。像是大安區的發展，可走出與高美濕地截然不同的精彩道路。要借鑑成功經驗，把「大安媽祖園區」跳脫單純的宗教定位，轉型為兼具傳統漁撈文化與多媒體互動的教育場所；而「龜殼生態公園」能化身為最棒的生態教室，突出「賞蟹大道與候鳥季」的生態特色。

江啟臣表示，還要串聯大甲鎮瀾宮、永豐市集、匠師的故鄉、梧棲漁港等景點，打造完善的濱海自行車道系統與常態化假日巴士，並推動「海洋音樂活動」常態化與「沙灘排球」比賽，打造成像北福隆、南墾丁一樣的觀光品牌！同時，市府更要當農漁民的後盾，結合觀光與電商擴展在地農漁產品的行銷通路，創造更多在地就業機會，吸引青年朋友願意返鄉創業。

台中市觀旅局昨天下午在高美濕地辦音樂會，吸引許多人到場欣賞。圖／台中市觀旅局提供
台中市觀旅局昨天下午在高美濕地辦音樂會，吸引許多人到場欣賞。圖／台中市觀旅局提供

台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，他這陣子與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。圖／取自江啟臣臉書
台中市長參選人江啟臣今天在臉書說，他這陣子與團隊，及各區的議員、里長們密集討論台中的未來發展。圖／取自江啟臣臉書

江啟臣 濕地 台中

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