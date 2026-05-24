39位單身者台中梧棲聯誼 17對民眾互表心意配對率89.5%

台中市政府民政局為鼓勵單身民眾拓展交友圈，昨天攜手梧棲區戶政事務所舉辦「海風謎情、梧樂心動」單身聯誼活動，帶領39位單身者在海線小鎮梧棲浪漫之旅。民政局長吳世瑋表示，活動共促成17對民眾互表心意，配對率高達89.5%。

吳世瑋表示，中市府近年持續推動多元主題式單身聯誼活動，結合在地文化、運動休閒、美食探索及手作體驗，讓交友不再停留於制式問答，而是在共同參與與自然互動中，看見彼此真實而可愛的一面。此次梧棲場以海線風情與人文底蘊為舞台，透過文化走讀、解謎闖關、美食交流及手作體驗，營造輕鬆、有趣又充滿溫度的相遇時刻，期盼參加者在笑聲與陪伴中累積默契，讓心動悄悄發芽。

梧棲戶所主任巫金玲表示，此次聯誼串聯梧棲老街與梧樂新創園區，打造一場兼具文化、趣味與浪漫的心動旅程。上午參加者分組走訪朝元宮、梧棲文化出張所等特色地標，透過實境解謎與團隊闖關，在討論線索、攜手合作中拉近距離；午後以立體海洋砂畫DIY延續交流溫度，讓參加者在配色創作與分享生活中累積默契；最後透過幸福價值觀測驗及趣味互動遊戲，引導大家自然展現真實個性，在笑聲中遇見理念契合的對象。

民政局表示，今年單身聯誼活動共規劃25場次，分兩階段受理報名，第一階段13場次已全數額滿；第二階段12場次尚有部分名額，每人報名費500元，各場次額滿為止；女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，報名詳情可至活動專屬網站（https://www.pr23.com.tw/115年臺中市單身聯誼活動）查詢。