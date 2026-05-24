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交通罰鍰收入 盧秀燕：逾3成用於交通改善

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
台中市議員吳佩芸表示，近年交通罰鍰收入上升，市府應配合中央，提高用於改善交通設施的比例。市府回應，目前比例已超過30%，對於交通罰鍰專款專用比例提升樂觀其成。圖／吳佩芸辦公室提供
台中市議員吳佩芸表示，近年交通罰鍰收入上升，市府應配合中央，提高用於改善交通設施的比例。市府回應，目前比例已超過30%，對於交通罰鍰專款專用比例提升樂觀其成。圖／吳佩芸辦公室提供

台中市近年交通罰鍰收入攀升，二○二三年更高達四十三億元，引發「靠罰單拚財政」質疑。多名市議員要求提高交通罰鍰專款專用比例，投入道路與行人安全改善。台中市盧秀燕表示，市府用於交通改善比例已超過三成，若中央修法提高比例，市府樂觀其成。

台中市近年因科技執法與測速設備增加，交通罰鍰逐年上升。二○二○年交通罰鍰收入二十一點三億元，二○二一年二十五點六億元，二○二二年三十四點六億元，二○二三年達四十三億元。近兩年已有下降趨勢，今年編列交通罰鍰收入預算二十三點四一億元。

多名議員指出，交通罰鍰下降，代表民眾守法意識提升，市府仍編列超過二十億元預算，容易讓外界質疑是「開罰治理」，產生政府仰賴罰單收入觀感，建議應逐步減少相關預算。

交通局表示，台中交通罰鍰預算在六都中不算特別高，後續也會與警察局協調，檢討執法與開罰機制。

無黨籍市議員吳佩芸表示，近年各地大量增設測速照相與科技執法，民眾對交通罰單「非常有感」，但交通罰單除了處罰違規，更重要目的應是改善交通安全，而非增加政府收入。

她指出，中央正朝提高交通罰鍰專款專用比例方向修法，地方政府包括新北市長侯友宜也公開支持。她認為，中市府應表態支持，將更多經費投入行人安全與交通工程改善。

盧秀燕回應，交通部目前研議方向是提高至三成，而非外傳七成五；台中市目前用於交通改善設施比例早已超過三成，市府對提高專款專用比例「樂觀其成」。

交通局長葉昭甫補充，交通改善涉及不同局處分工，建設局負責人行道工程，交通局負責標線與交通設施，將持續配合中央規定改善交通環境。

桃園市議員黃家齊也主張提高桃園交通罰鍰投入交通改善比例，希望由現行二成二點五提高至三成，以強化交通安全。

台中市 台中 盧秀燕 科技執法

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