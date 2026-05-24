窄巷雙黃線成罰單陷阱 中市：盤點改善

台中市交通罰單數量居高不下，「跨越雙黃線」檢舉爭議引發民怨。多名市議員指出，不少狹窄巷道畫設長距離雙黃線，車輛行經被迫壓線，遭檢舉開罰，質疑標線與實際路況脫節。交通局表示，已盤點狹窄道路，將檢討調整標線設計。

台中市警局統計，二○二二年至二○二四年間，每年違反道路交通管理事件約一九○萬件至二三○萬件，以二○二三年二三五萬件最高，約四成來自民眾檢舉，每年約五十萬至六十萬件。

國民黨市議員陳政顯指出，他接獲民眾陳情，許多狹窄巷道路口畫設超過二十公尺長的雙黃線，但禁停車紅線只有十公尺，剩餘路段仍可停車，駕駛行經時為閃避路邊車輛，常壓線或跨越雙黃線，卻遭檢舉開罰。

陳政顯認為，交通局應全面盤點十二公尺以下道路，檢討標線畫設方式。他主張，雙黃線或雙白線不要超過十公尺，否則民眾並非故意違規，卻被迫壓線吃罰單，容易累積民怨。

市議員李中表示，部分開放左轉路口卻畫設雙白線，駕駛為閃避等待左轉車輛向右切出時，容易壓線挨罰，建議改為一虛一實線，提高通行彈性。民進黨市議員陳雅惠則指出，東區、南區部分老舊巷道僅四、五公尺寬，卻仍畫設雙黃線，「根本沒辦法不違規」。

交通局長葉昭甫回應，過去法規要求路口端二十公尺內畫設雙黃線，避免任意變換車道，並釐清事故責任，造成部分窄巷標線與實際狀況不符。交通局已盤點狹窄道路，原則上十公尺以下路段可依現況彈性調整，優先改善高風險路段。

類似爭議也延燒至桃園與南投。桃園市議員黃家齊指出，中路重劃區部分路口畫設雙黃線，社區車道口距離路口過近，居民返家必須繞路，稍有不慎就可能違規。南投則有議員批評，窄巷標線與實際路況脫節，有農民駕駛貨車轉彎時因路幅不足被迫壓線，遭檢舉開罰，引發地方反彈。