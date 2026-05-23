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國際生來彰化首度走進潮間帶 參與「藍碳」保育有成就感

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣王功蚵藝文化協會由教育部青年發展署指導，舉辦「壯遊引力」的Re-Art－國際青年與芳苑海洋永續行動，國際生到潮間帶觀察蚵架。記者簡慧珍／攝影
彰化縣王功蚵藝文化協會由教育部青年發展署指導，舉辦「壯遊引力」的Re-Art－國際青年與芳苑海洋永續行動，國際生到潮間帶觀察蚵架。記者簡慧珍／攝影

40名國際學生今走進彰化芳苑鄉王功潮間帶，學習建置蚵礁和剝蚵，到王功蚵藝文化館穿戴蚵農的斗笠、防曬袖套裝體驗「青蚵伯、青蚵嫂」；多名國際生表示，在蚵田學搭蚵礁和剝蚵兩小時曬太陽、吹海風，穿上蚵農衣服更能感受箇中辛苦。

彰化縣王功蚵藝文化協會由教育部青年發展署指導，再度主辦「壯遊引力」的Re-Art－國際青年與芳苑海洋永續行動，邀請大葉大學來自印尼、越南等國家交換生到王功潮間帶，認識蚵農生活，並了解台灣西海岸如何在傳統漁業與離岸風電之間找到共存答案。

大葉在八卦山麓，國際生來台後的活動範圍都在八卦山與彰化平原，今第一次走進彰化潮間帶都十分興奮，王功蚵藝文化協會人員解說養蚵不僅是一項漁業經濟，蚵殼有固碳、淨化水質的功能，透過大葉華語系老師翻譯，國際學生接著跟協會人員學剝蚵、一起堆疊蚵礁，當他們知道這是所謂海岸「藍碳」保育，都相當為台灣西海岸固碳盡一分心力。

回到功故事館觀看廢棄蚵殼製作的藝術作品，有人物、動物，國際學生忍不住豎起大拇指說「有創意」。文化館人員讓學生穿戴斗笠、頭巾。防曬袖套等蚵農衣服體驗「青蚵伯、青蚵嫂」。文化館人員說明芳苑是農、漁、牧三合一的鄉，就讓國際生挑米擔、拿蛇籠及八卦漁網，午餐吃炸蚵等海鮮更令國際生對芳苑印象加倍深刻。

下午達德能源德國籍專員Maxim分享在台工作的經驗；能源工程師鍾龍庭說，芳苑不只有風機，而是同時承載漁業文化、生活與能源轉型的地方。國際生聽演講、積木風機教學吸收風力發電原理。

王功蚵藝文化協會經理胡靜宜表示，希望國際青年真正走進地方、理解台灣，當他們願意踩進潮間帶、聽蚵農說故事、與能源工程師對話，帶回在地的人文與永續故事，就是真正認識台灣。

彰化 潮間帶 芳苑

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