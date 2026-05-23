美國藍莓將0關稅 國產藍莓農：主打新鮮抗衡進口貨

藍莓是溫帶水果，引進台灣逐漸馴化適應亞熱帶氣候，近年農民開始種植，政府與美國對等貿易協定ART簽訂後，藍莓進口關稅為0，彰化縣藍莓農民直言或多或少影響國產藍莓銷售量，田尾鄉農會也認為進口藍莓0關稅將衝擊後續農民投入種植的意願。

彰化縣第一家藍莓農場「莓莓果園」位在田尾鄉，分為網室和溫室栽種，網室為台灣常見種藍莓的設施，溫室相當少見，願意投資種藍莓的江佳駿、顏杏真夫婦，為實現3年前自家孩子現摘現吃安全藍莓的夢想，試種成功後搭建溫網室大規模種植，今年4月量產。

顏杏真是藍莓農場管理人，她說，現在進口藍莓每盒約120公克，售價從50元到有機、檢驗約200元，國產藍莓售價每公克1.5元到兩元，如果進口藍莓0關稅後的價格更便宜，或多或少影響國產藍莓銷售量。

顏杏真說，國產藍莓主打新鮮、高品質，「在欉紅」成熟採摘後冷藏3天內送到消費者手上，果皮略Q脆、口感清新，跟進口藍莓約7、8分熟就要採摘冷藏從外國運送到台灣上架，距離離開果樹有一段時日，藍莓口感偏軟，有時覺得熟爛，相信吃過國產藍莓的民眾能清楚分辨和選擇。

田尾鄉農會表示，台灣屬精緻農業、小農經濟，進口藍莓0關稅一定衝擊國產藍莓銷量，有些原本看好台灣藍莓栽種前景的農民可能因此猶豫，先觀望0關稅的衝擊程度，甚至可能直接打退堂鼓，希望政府盡量扶植國產農產品，保護青農開發的新產品。