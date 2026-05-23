台中大里祥溪里逾200人「走讀旱溪」 水利局：持續打造親水散步空間

台中市議員張芬郁和祥興社區發展協會上午舉辦「走讀旱溪」贈苗活動，吸引2百多位民眾參加。一行人從鳥竹圍公園出發，沿旱溪排水廊道步行至國光橋再折返，欣賞旱溪沿岸之美，同時也進一步了解自己的社區環境。

張芬郁表示，祥興里有大智排水、旱溪排水兩大水岸藍帶流經並交匯，中央與地方正進行大規模的親水綠帶與景觀升級，要將兩排水從傳統的「都市排水溝」轉型為「都會親水廊道」。社區舉辦走讀活動，讓民眾親近水域，進而愛護河川，再贈送樹苗綠化生活空間，相當有意義，會持續爭取國光橋右側的跨橋工程盡速動工，並把日新橋上游工程納入改善。

祥興社區發展協會理事長黃財表示，祥興里位置獨特，二大排水流經，舉辦走讀活動、再經由水利局現場說明，居民會更了解區域特色，為了讓走讀活動豐富又精彩，現場有蕯克斯風演奏、拇指琴體驗，也有人提供包子、滷蛋豆干、還有愛無限居家長照機構到場宣導長照3.0計畫。大明里長黃顯堂表示，整治後水質清澈、看得見水裡魚群，平時晨昏有很多民眾運動散步。

水利局人員說，旱溪排水水環境改善計畫持續進行中，已向中央爭取4700萬經費，包括興建國光橋旁的跨溪景觀橋。另外，施工中的大智排水工程分為兩期，預計在明年六月全面完工，會持續以生態工法打造完善的親水散步空間，將成為該區域極大特色。至於日新橋上游段由中央第三河川分署管轄規畫。

台中市議員張芬郁和祥興社區發展協會上午舉辦「走讀旱溪」贈苗活動，吸引2百多位民眾參加。圖／張芬郁提供

台中市議員張芬郁和祥興社區發展協會上午舉辦「走讀旱溪」贈苗活動，吸引2百多位民眾參加。圖／張芬郁提供