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「在網室裡生產」國產藍莓今採收明上架 青農：口感更佳

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供

農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動，分署長陳榮俊受訪時列舉出國產藍莓具有當天採收隔天就可以上架、比進口藍莓更好的新鮮度優勢，而且開發了多種周邊產品，甚至已發展出與旅遊結合，歡迎國人多多品嘗並參與相關活動。

陳榮俊今天指出，藍莓是國人現場很喜歡的超級水果，國產藍莓正興起中，整合產、官、學、社區及青農組成了一個「國產藍莓大聯盟」目前已種植15公頃，但僅占整體消耗量的1.5%不到，還有很大的成長空間。

他說，大家常吃到的進口藍莓要經過4周的船運時間才到得了台灣，沒有辦法等到很成熟時再採收。因為它是不會後熟的水果，所以採下來時的甜度就停在那裡，新鮮度也因長途運輸而受影響。相對而言，國產藍莓當天採收隔天就可以上架，成熟夠，甜度更高，口感也就更脆而不軟爛，具有優勢。而且，國產藍莓都是在網室裡生產，可以樹上摘了就直接吃，因為沒有噴農藥。

陳榮俊說，因為市場還有很大成長空間，國產藍莓大聯盟的40位青農會把種植經驗傳遞出去，大家都在努力這一塊，也是很好的發展。而藍莓的果期是2月開始到5月，4月種植7月可收成、5月種植8月可收成，青農們還開發了冰淇淋、冰棒、爆米花、氣泡飲等很多周邊商品，讓大家可以全年都吃得到。甚至也可以旅遊和體驗，帶動整個以藍莓為主軸的農村產業。

今天的活動由知名棒球教練謝長亨與2025年U12世界少棒錦標賽銅牌隊伍台中市和平區自由國小小選手共同揮棒揭幕，象徵「擊出農村新高度、守護韌性國土」同時還集結超過80攤中苗地區青農、社區與特色品牌，推出藍莓鮮果、果醬、氣泡飲、甜點及各式創意加工品，許多熱門攤位大排長龍。

「中區環境教育場所聯盟」、「苗栗人文生態休閒聯盟」等25個公私單位，以及台積電 15 廠中科生態園區、友達永續基金會等 ESG 領頭企業也共襄盛舉，把活動升級成具ESG教育意義的「減碳韌性、永續共好」活動。

農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供

農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供

農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供
農業部農村發展及水土保持署台中分署今明兩天在草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」活動。圖／民眾提供

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