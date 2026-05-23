影／不用跑台中！25家人氣伴手禮直攻南投 快閃2天搶客

為推廣台中市優質伴手禮，台中市工商發展投資策進會攜手25家台中知名伴手禮品牌前進南投，今、明兩天於國道3號南投服務區辦理「台中市十大伴手禮快閃市集」，盼透過假日車潮與觀光人流，提高品牌曝光度，更拓展多元銷售通路。

台中市工商發展投資策進會指出，為讓更多外縣市民眾認識台中在地好物，該會看準國道服務區人潮車流密集特性，與台中市好禮協會、高速公路局及新東陽合作，更跨出台中於國3南投服務區正門廣場辦理快閃市集，今舉辦宣傳記者會。

台中市工策會副總幹事王文興說，各地都有特色伴手禮，但台中市為糕餅故鄉及各式好禮重要集散地，十大伴手禮是從龐大商業量能及競爭中脫穎而出，在國內屹立不搖且非常搶手，但仍盼透過城市行銷與跨域展售吸引更多民眾到台中消費。

台中市好禮協會理事長王曉薇表示，為延續台中市十大伴手禮票選活動成果，並協助在地品牌推廣拓展多元通路，第一站快閃市集到南投，後續將再拉回大遠百、市民廣場，更啟動數位轉型，結合網路社群行銷，持續提升台中市好禮曝光度。

而今、明天的台中市十大伴手禮快閃市集，集結茶境天使、Flair視障工作坊、微笑天使烘焙坊等25家台中特色品牌，展現台中伴手禮多元且具特色的品牌能量，民眾不用到台中就能直接在場選購，甚至提供試吃體驗，覺得喜歡滿意再購買。

台中市工策會表示，透過實體展售活動增加品牌曝光度，也有助於提升業者訂單與通路合作機會，該會未來將持續規畫台中市及外縣市大型展銷活動，更鎖定百貨商場及高消費力場域，協助業者拓展市場，並精準對接全球市場朝國際化發展。

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，現場販售人氣伴手禮，還能試吃。記者賴香珊／攝影

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，今舉辦宣傳記者會。記者賴香珊／攝影

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，現場販售人氣伴手禮。記者賴香珊／攝影

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，現場販售人氣伴手禮，還能試吃。記者賴香珊／攝影

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，現場販售人氣伴手禮，還能試吃。記者賴香珊／攝影

「台中市十大伴手禮假日快閃市集」23、24日連續兩天於國道3號南投服務區登場，現場販售人氣伴手禮。記者賴香珊／攝影