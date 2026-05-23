快訊

政治獻金案確定遭重罰254萬 柯文哲嘆：監察院跟地檢署狼狽為奸

黃仁勳要來了！預計下午抵台直奔南港開講 料再揪供應鏈大咖辦「兆元宴」

國泰航空抵港客機疑遇氣流8人送院 乘客：像是搭「大怒神」

聽新聞
0:00 / 0:00

刻意隱瞞？冷氣施工竟變基地台 埔里住戶驚覺「天線早架好」怒上街抗議

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
居民質疑基地台施工過程刻意隱瞞，擔憂長期電磁波影響健康與生活品質。圖／讀者提供
居民質疑基地台施工過程刻意隱瞞，擔憂長期電磁波影響健康與生活品質。圖／讀者提供

中華電信今年1月在南投縣埔里鎮枇杷里民宅頂樓裝設基地台，引發居民強烈反彈。枇杷里長陳炫魁今天率領居民抗議，痛批中華電信未事先與地方溝通，施工過程還刻意隱瞞，要求立即拆除基地台，還給居民安心居住環境。

陳炫魁表示，這處社區約有5、60戶住家，屬純住宅區，並不適合設置基地台，中華電信卻在今年1月，於1名退休員工住處4樓頂樓裝設基地台，未曾向居民說明，也未召開協調會，直到設備逐漸成形後，居民才驚覺有異，憂心長期電磁波恐影響健康。

陳炫魁說，居民多次要求中華電信出面說明，但始終未獲正面回應，地方民眾對基地台設置程序與安全性均感到不安，希望業者正視民意，盡速拆除設備。

黃姓居民指出，基地台裝設期間，鄰居曾察覺施工內容不單純，但屋主一再以裝修冷氣、安裝汽車充電設備等理由解釋，直到後來才確認是基地台工程，讓居民感覺遭刻意隱瞞。

黃姓居民表示，中華電信僅派2名員工到場，口頭說明基地台電磁波不會影響人體健康，但始終未正式與居民協調，也未清楚說明基地台是否已取得國家通訊傳播委員會（NCC）核准，居民對設置合法性與安全性均存有疑慮。

中華電信表示，NCC訂定的基地台電磁波安全標準，比國際規範更嚴格，各基地台實際量測值通常僅為國家安全標準的百分之一至千分之一。公司所有基地台均依法取得合法設立執照，並遵守相關規範。

中華電信指出，若民眾對電磁波有疑慮，可向NCC網站申請，由第三方公正單位進行電磁波量測，希望居民理性看待基地台設置問題，支持通訊基礎建設。

枇杷里居民今天上午高舉布條遊街抗議，要求中華電信拆除設置於住宅區內的基地台。圖／讀者提供
枇杷里居民今天上午高舉布條遊街抗議，要求中華電信拆除設置於住宅區內的基地台。圖／讀者提供

枇杷里長陳炫魁率居民到社區周邊抗議，要求中華電信出面說明並拆除基地台。圖／讀者提供
枇杷里長陳炫魁率居民到社區周邊抗議，要求中華電信出面說明並拆除基地台。圖／讀者提供

基地台 冷氣 南投縣 中華電信

延伸閱讀

淡江大橋通車 公路局忽略地方里長、議員抗議

台南30多萬戶老宅屋主好消息！「老宅延壽」補助申請6月開跑

竹市關新里改善交通秩序 成科技治理示範區

機車騎上人行道 桃竹「電眼」取締

相關新聞

影／不用跑台中！25家人氣伴手禮直攻南投 快閃2天搶客

為推廣台中市優質伴手禮，台中市工商發展投資策進會攜手25家台中知名伴手禮品牌前進南投，今、明兩天於國道3號南投服務區辦理「台中市十大伴手禮快閃市集」，盼透過假日車潮與觀光人流，提高品牌曝光度，更拓展多元銷售通路。

刻意隱瞞？冷氣施工竟變基地台 埔里住戶驚覺「天線早架好」怒上街抗議

中華電信今年1月在南投縣埔里鎮枇杷里民宅頂樓裝設基地台，引發居民強烈反彈。枇杷里長陳炫魁今天率領居民抗議，痛批中華電信未事先與地方溝通，施工過程還刻意隱瞞，要求立即拆除基地台，還給居民安心居住環境。

騎單車海線采風！梧棲藝文季首發打卡海洋館 預告濱海祭掀狂潮

今年台中梧棲「愛上鐵馬采風」活動，上午吸引近400名民眾踴躍參與，結合運動休閒、港灣景致與環保理念，因應道路改善工程調整路線，首度將中繼站移至海線觀光新地標「台中海洋館」，成為拍照打卡站，更讓車友在陰涼舒爽的天氣與徐徐海風陪伴下，搶先感受海線觀光的魅力。

交通罰鍰收入每年超20億元…中市議員籲投入交通改善 市府：超過30%

台中市近年交通罰鍰年收入均超過20億元，2023年更是達到43億元，不少市民抱怨形同搶錢。議員建議，罰鍰收入應該投入交通安全與道路改善，恰逢中央研擬修法，提高交通罰鍰專款專用比例，中市府應適度調高。市府表示，目前罰鍰收入用於改善交通的比例已超過30%。

窄巷雙黃線易成交通罰單陷阱…台中議員籲縮短畫設 交通局：全面盤點

台中市汽機車數量多，交通罰單也相應增加，2023年有超過60萬張民眾檢舉罰單。議員指出，檢舉的其中一個項目是「跨越雙黃線」，但許多雙黃線畫設在窄巷，用路人在路邊有停車的情況下本就容易跨越，市府應縮短雙黃線長度；交通局表示，已在盤點如何改善。

地方采風／弘光科大師生為長者編報紙 說生命故事

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，替三十位長輩製作專屬「生命特刊」，以報紙形式記錄長者的人生故事與時代記憶。長輩翻開印有自己姓名與照片的專刊時，又驚又喜、溫馨感人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。