刻意隱瞞？冷氣施工竟變基地台 埔里住戶驚覺「天線早架好」怒上街抗議

中華電信今年1月在南投縣埔里鎮枇杷里民宅頂樓裝設基地台，引發居民強烈反彈。枇杷里長陳炫魁今天率領居民抗議，痛批中華電信未事先與地方溝通，施工過程還刻意隱瞞，要求立即拆除基地台，還給居民安心居住環境。

陳炫魁表示，這處社區約有5、60戶住家，屬純住宅區，並不適合設置基地台，中華電信卻在今年1月，於1名退休員工住處4樓頂樓裝設基地台，未曾向居民說明，也未召開協調會，直到設備逐漸成形後，居民才驚覺有異，憂心長期電磁波恐影響健康。

陳炫魁說，居民多次要求中華電信出面說明，但始終未獲正面回應，地方民眾對基地台設置程序與安全性均感到不安，希望業者正視民意，盡速拆除設備。

黃姓居民指出，基地台裝設期間，鄰居曾察覺施工內容不單純，但屋主一再以裝修冷氣、安裝汽車充電設備等理由解釋，直到後來才確認是基地台工程，讓居民感覺遭刻意隱瞞。

黃姓居民表示，中華電信僅派2名員工到場，口頭說明基地台電磁波不會影響人體健康，但始終未正式與居民協調，也未清楚說明基地台是否已取得國家通訊傳播委員會（NCC）核准，居民對設置合法性與安全性均存有疑慮。

中華電信表示，NCC訂定的基地台電磁波安全標準，比國際規範更嚴格，各基地台實際量測值通常僅為國家安全標準的百分之一至千分之一。公司所有基地台均依法取得合法設立執照，並遵守相關規範。

中華電信指出，若民眾對電磁波有疑慮，可向NCC網站申請，由第三方公正單位進行電磁波量測，希望居民理性看待基地台設置問題，支持通訊基礎建設。

枇杷里居民今天上午高舉布條遊街抗議，要求中華電信拆除設置於住宅區內的基地台。圖／讀者提供