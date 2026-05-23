騎單車海線采風！梧棲藝文季首發打卡海洋館 預告濱海祭掀狂潮

今年台中梧棲「愛上鐵馬采風」活動，上午吸引近400名民眾踴躍參與，結合運動休閒、港灣景致與環保理念，因應道路改善工程調整路線，首度將中繼站移至海線觀光新地標「台中海洋館」，成為拍照打卡站，更讓車友在陰涼舒爽的天氣與徐徐海風陪伴下，搶先感受海線觀光的魅力。

民政局長吳世瑋指出，市府近年持續投入海線地區重大建設，包含規劃興建捷運藍線、交通路網優化等，以梧棲區為例，已完成市政重劃區污水管接管約1300戶；前瞻計畫中的長春路與中正路道路改善工程皆已完工，民和路工程持續推動中；大庄與大村里二里聯合活動中心已落成，興農、永寧、永安三里聯合活動中心則預計於今年完工，此外大德、中正、梧南、梧棲等多所國小的老舊教室與校舍也陸續完成改善，全面提升宜居與教學環境。

梧棲區長溫國宏表示，梧棲擁有豐富的海港文化與自然景觀，透過單車低碳方式，舉辦「愛上鐵馬采風」活動，能讓民眾放慢腳步深入認識地方；上午7時30分鳴笛出發後，近400名單車騎士穿梭港區，沿途欣賞梧棲海港風光，今年更規劃以海洋生態教育及海線文化特色為核心主題，選擇台中海洋館作為中繼站，同時可串聯高美濕地、梧棲漁港及三井Outlet等知名景點，進一步擴大海線觀光動能。

梧棲區公所表示，這場單車采風活動同時也是「2026梧棲藝文季」的系列首發，緊接著藝文季後續還將推出豐富活動，包括6月5日至7月31日的「叛逆與青春系列老照片展覽」、6月12日逍遙音樂町、6月27日兒童劇演出、7月18日親子童趣活動。

而去年吸引超過3萬人次的音樂品牌「濱海祭」，則將於8月15、16日擴大登場，預計邀請更多知名樂團與創意市集進駐，結合海港夜景打造夏日盛典，誠摯邀請全國民眾屆時一同來到梧棲，在海風與音樂陪伴下，感受專屬海線的熱情與浪漫。

「愛上鐵馬采風」活動上午7時30分鳴笛出發後，近400名單車騎士穿梭港區，沿途欣賞梧棲海港風光。圖／民眾提供

「愛上鐵馬采風」活動上午7時30分鳴笛出發後，近400名單車騎士穿梭港區，沿途欣賞梧棲海港風光。圖／民眾提供