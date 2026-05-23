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彰化自然生態教育中心4K直播 美景日夜不間斷
彰化縣政府在影音頻道YouTube「愛玩彰化 Changhua Travels」直播彰化自然生態教育中心4K高解析度即時影像，民眾可藉網路欣賞日出日落美景及潮間帶光影變化，感受海岸線魅力。
彰縣府今天發布新聞稿說，直播服務24小時陪民眾欣賞彰化海岸線自然景致。
縣府表示，重要海洋教育場域自然生態教育中心外型如海豚般躍動，被稱為白色海豚屋，周邊有潮間帶與濕地生態環境，隨潮汐變化展現不同風貌。白色海豚屋設夜間光環境，每天晚間5時30分點燈到10時，營造海岸燈塔般夢幻氛圍。
縣府說，因應數位旅遊與智慧觀光趨勢，持續推動景點即時影像服務，已建置八卦山大佛及王功漁港即時影像，新增白色海豚屋即時影像，特別選最佳觀景角度架設攝影設備，提供民眾出遊前即時掌握天候與景況。
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