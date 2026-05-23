彰化自然生態教育中心4K直播 美景日夜不間斷

台中市汽機車數量多，交通罰單也相應增加，2023年有超過60萬張民眾檢舉罰單。議員指出，檢舉的其中一個項目是「跨越雙黃線」，但許多雙黃線畫設在窄巷，用路人在路邊有停車的情況下本就容易跨越，市府應縮短雙黃線長度；交通局表示，已在盤點如何改善。

2026-05-23 13:10