交通罰鍰收入每年超20億元…中市議員籲投入交通改善 市府：超過30%

台中市近年交通罰鍰年收入均超過20億元，2023年更是達到43億元，不少市民抱怨形同搶錢。議員建議，罰鍰收入應該投入交通安全與道路改善，恰逢中央研擬修法，提高交通罰鍰專款專用比例，中市府應適度調高。市府表示，目前罰鍰收入用於改善交通的比例已超過30%。

自從科技執法上路，台中每年的交通罰鍰收入整體呈上升趨勢，2020年約21.3億元、2021年25.6億元、2022年34.6億元、2023年43億元創下新高；近兩年罰鍰收入有下降的狀況，市府2025年編列的罰鍰收入預算為23.5億元，今年則約23.41億元。

不少議員指出，交通罰鍰收入下降表示民眾守法意識提升，市府仍編列超過20億元預算，形同「開罰治理」，應該盡量減少甚至刪除該項預算，以免引起民怨。交通局表示，台中的交通罰鍰預算在六都中不算特別高，會和警局協調檢討各項開罰機制。

無黨籍議員吳佩芸表示，近年各地大量增加測速照相和科技執法設備之後，民眾對「吃到交通罰單」這件事非常有感，但交通罰單除了處罰違規人，更重要的本質是要改善交通安全，而非增加政府收入。

吳佩芸說，中央正在朝提高交通罰鍰專款專用至75%的方向修法，說明這是時代趨勢與社會共識，不少直轄市也有討論這個議題，如新北市長侯友宜就公開支持；中市府應該表態支持交通罰鍰專款專用制度，並投入更多資源到行人安全、交通工程改善。

台中市長盧秀燕回應，市府目前掌握資料，交通部預計開放交通罰鍰專款專用比例到30%，而非75%，台中市目前將交通罰鍰用於改善交通設施的比例，早就超過30%；市府對交通罰鍰專款專用比例提高樂觀其成，財務狀況也可以配合。

交通局長葉昭甫補充，交通罰鍰用於改善交通設施分屬不同局處負責，比如建設局負責人行道、交通局負責標線畫設等等，市府將來會配合中央規定的比例，持續投入改善台中的交通環境。