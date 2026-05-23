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窄巷雙黃線易成交通罰單陷阱…台中議員籲縮短畫設 交通局：全面盤點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市不少路幅窄小的道路，路邊開放停車仍畫設雙黃線，造成用路人「不得不違規」，議員呼籲縮短雙黃線甚至直接取消，交通局表示以在全面盤點，優先改善高風險路段。記者陳敬丰／攝影
台中市不少路幅窄小的道路，路邊開放停車仍畫設雙黃線，造成用路人「不得不違規」，議員呼籲縮短雙黃線甚至直接取消，交通局表示以在全面盤點，優先改善高風險路段。記者陳敬丰／攝影

台中市汽機車數量多，交通罰單也相應增加，2023年有超過60萬張民眾檢舉罰單。議員指出，檢舉的其中一個項目是「跨越雙黃線」，但許多雙黃線畫設在窄巷，用路人在路邊有停車的情況下本就容易跨越，市府應縮短雙黃線長度；交通局表示，已在盤點如何改善。

台中市警局統計，2022到2024年間，舉發違反道路交通管理事件每年約190萬件到230萬件，以2023年235萬餘件最高，其中約四成是民眾檢舉，每年約50到60萬件。

國民黨議員陳政顯指出，其中不少檢舉案件是違規跨越雙黃線，他接獲許多陳情，民眾抱怨很多狹窄巷道的路口畫設超過20公尺長的雙黃線，但路口禁止停車的紅線只有10公尺，約10公尺長度仍可停車，由於路幅狹小，閃避路邊車輛時不可避免壓到或跨越雙黃線，就遭到檢舉。

陳政顯認為，交通局應該全面盤點全市12公尺以下的道路，尤其不少住宅區有8公尺、10公尺寬的道路，檢討是否更改標線畫設；路口雙黃線或雙白線最好不要超過10公尺，甚至5公尺長就好，用路人不是故意違規，被迫跨越雙黃線導致荷包失血，必然產生民怨。

國民黨議員李中表示，部分開放左轉的路口標線畫設為雙白線，有民眾為了避開前方等待左轉的車輛，向右切出時壓到雙白線，因此被開罰，應該統一改為一虛一實線；狹小巷道的雙黃線也常有類似問題，用路人為了避免碰到路邊車輛，不可避免壓線挨罰。

民進黨議員陳雅惠指出，舊市區狹窄巷道眾多，比如東、南區的東英五街、東英路口、新和街、美和街等路段，多只有4、5公尺寬，仍被畫設雙黃線，民眾根本沒辦法不違規；交通部規定的「6公尺以上路段得設分向線」只是建議性標準，市府不應照本宣科。

交通局長葉昭甫回應，畫設標線的邏輯是根據既有法規，路口都必須畫設雙黃線，既能避免用路人在路口任意變換車道造成交通事故，也能比較清楚釐清路權和事故責任；過去法規規定路口端20公尺都要畫設雙黃線規範路權，才會導致目前不少狹窄巷道仍畫雙黃線的狀況。

葉昭甫表示，交通局已經和各區公所合作，共同盤點全市的狹窄道路，討論如何更改標線畫設方式，原則上10公尺以下的路段都可以依照路況彈性調整，部分巷弄視實際情形仍可能維持雙黃線；全市巷弄眾多，人力與經費有限，交通局會優先處理高風險路段。

台中 罰單 台中市

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