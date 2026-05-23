地方采風／弘光科大師生為長者編報紙 說生命故事

弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，替三十位長輩製作專屬「生命特刊」，以報紙形式記錄長者的人生故事與時代記憶。長輩翻開印有自己姓名與照片的專刊時，又驚又喜、溫馨感人。

老福系助理教授莊凱翔表示，團隊選擇以「報紙」呈現生命故事，是因長輩對報章媒體有深厚情感與閱讀習慣；從標題發想、文章撰寫到版面設計，全由學生親手完成，讓長輩重新看見自己的生命價值。

參與學生說，起初訪談並不順利，不少阿公阿嬤認為自己「只是平凡人，沒什麼好寫」。後來改以陪伴聊天方式，才逐漸打開長輩心房，慢慢拼湊出他們從年少、工作到晚年的生命歷程，也從中學習如何建立跨世代信任。

學生邱馠茵與黃筱涵分享，一名余阿嬤年輕時因家境困苦，被迫中斷學業到鳳梨工廠工作，因此更加重視教育。她努力支持後代求學，孫女不僅自弘光畢業，更成為國小校長。這段從遺憾走向翻轉的人生故事，也讓不少學生深受感動。

莊凱翔說，「走出教室、走入社區，是高齡服務教育的重要一環。」學生透過實際陪伴與傾聽，不只提升實務能力，也更加理解不同世代的生命經驗；而對長輩而言，生命特刊更像是一分被珍藏的人生紀錄。

校方表示，此次計畫結合企業與公益團體資源，包括錸放科技股份有限公司及新光保全關懷社會福利基金會共同參與，希望透過產學合作，讓學生在真實場域中學習，也回應高齡化社會日益增加的照護需求。