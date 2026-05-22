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彰化大村葡萄觀光文化季開跑 凍飲產值上看300萬元

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所宣布觀光文化季開跑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所宣布觀光文化季開跑。記者簡慧珍／攝影

全國每兩顆葡萄有1顆來自彰化縣，全縣第二大產區大村鄉葡萄進入盛產期，鄉公所今公布大村葡萄觀光文化季，重頭戲6月6日在大村火車站前廣場登場，白天創意變裝路跑、農產文創市集，晚上星光演唱會，民眾從早到晚看葡萄、吃葡萄，活動多元玩不膩。

大村鄉種植巨峰葡萄面積約407公頃，號稱全縣第一大露天葡萄產地，有別於溪湖鎮約520公頃溫室葡萄。鄉公所今在二樓禮堂宣傳115年大村葡萄觀光文化季，邀請台中區農改場、縣政府農業處、大村鄉代表會和員林區縣議員出席，並展示巨峰葡萄和新品種「紅玉葡萄」、葡萄養生果乾、葡萄飲品。

大村鄉長賴志銘說，大村葡萄盛產期來了，大村葡萄觀光文化季今開跑，主場6月6日在大村火車站前廣場盛大展開，展示葡萄品種、大村及鄰近鄉鎮市農產品的農產文創市集，今年增加「葡萄變裝路跑」，鼓勵民眾以輕量級運動跑進大村鄉體驗大村的美好。

大村葡萄觀光文化季6日下午，鄉內社區才藝團體和藝文團體接力表演，晚間「星光演唱會」突破歷年規模，請來蕭煌奇等重量級卡司登台獻唱，經由音樂、藝術與農產跨界結合，要讓民眾感受大村夜晚越夜越美麗。

賴志銘又說，大村在地企業「大苑子」收購大村葡萄製成凍飲，不受葡萄產季影響，消費者全年都能享用到美味大村葡萄，還結盟燒肉店作為桌邊飲品，擴大大村葡萄名氣和銷量。「大宛子」董事長邱瑞堂表示，大村葡萄凍飲透過全台門市販售，顧客反應很好，初步產值達300萬元，他知道大村葡萄很有名，他以大村為傲，希望藉由大村葡萄飲品繼續提高大村葡萄知名度。

彰化縣大村鄉巨峰葡萄產季到6月底。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉巨峰葡萄產季到6月底。記者簡慧珍／攝影

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