北市「密室逃脫」奪命！台中首波稽查9家 驚見「道具刀無防護」

台北市日前傳出密室逃脫員工扮遊戲角色時遭道具勒頸死亡案，台中市政府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，盤點全市有33家密室逃脫場所，首波稽查9家，發現部分場所階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置等缺失，要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰。

台中市議員吳瓊華今在議會關切台中密室逃脫安全把關情況。台中市長盧秀燕強調，台中目前啟動反針孔偷拍、防鼠患及密室逃脫安全3大專案，均非事件當事地，但因影響民眾安全，3大專案均進行中，提供市民更多保障。

經發局長張峯源指出，全市共有33家密室逃脫業者，市府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，依各場域關卡設計逐關巡查，全面檢視環境布局、遊戲道具、動力機械、吊掛設備及裝潢材質等項目，針對可能危及消費者及工作人員安全的區域，同步查核室內裝修、消防設備及公共意外責任險等事項。

張峯源指出，目前已完成中區、南區及東區共9家業者稽查，發現部分場所存在階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置，以及酒精、噴漆等危險物品未標示警語等缺失，另有消防設備不符規定及公共意外責任險保額不足情形，均已要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰，其餘24家業者也將於近期完成勘查。

經發局提醒，民眾應優先選擇合法經營、公共空間動線清楚，且有主動進行安全宣導的業者；若發現場所存在公安疑慮，可透過1999市民專線通報。

台中市政府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，盤點全市有33家，首波稽查9家，圖為現場稽查情形。圖／台中市政府提供