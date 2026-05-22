聽新聞
0:00 / 0:00
北市「密室逃脫」奪命！台中首波稽查9家 驚見「道具刀無防護」
台北市日前傳出密室逃脫員工扮遊戲角色時遭道具勒頸死亡案，台中市政府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，盤點全市有33家密室逃脫場所，首波稽查9家，發現部分場所階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置等缺失，要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰。
台中市議員吳瓊華今在議會關切台中密室逃脫安全把關情況。台中市長盧秀燕強調，台中目前啟動反針孔偷拍、防鼠患及密室逃脫安全3大專案，均非事件當事地，但因影響民眾安全，3大專案均進行中，提供市民更多保障。
經發局長張峯源指出，全市共有33家密室逃脫業者，市府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，依各場域關卡設計逐關巡查，全面檢視環境布局、遊戲道具、動力機械、吊掛設備及裝潢材質等項目，針對可能危及消費者及工作人員安全的區域，同步查核室內裝修、消防設備及公共意外責任險等事項。
張峯源指出，目前已完成中區、南區及東區共9家業者稽查，發現部分場所存在階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置，以及酒精、噴漆等危險物品未標示警語等缺失，另有消防設備不符規定及公共意外責任險保額不足情形，均已要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰，其餘24家業者也將於近期完成勘查。
經發局提醒，民眾應優先選擇合法經營、公共空間動線清楚，且有主動進行安全宣導的業者；若發現場所存在公安疑慮，可透過1999市民專線通報。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。