梧棲知名連鎖拉麵店驚傳2人腹瀉 食安處：同品牌他店早有缺失

有民眾反映日前前往梧棲區某知名連鎖拉麵店用餐後，隨即出現嚴重的腸胃不適症狀；台中市食品藥物安全處今天證實，目前已正式接獲2位民眾通報，並已錄案處置，近期將派員兵分兩路，前往該店進行全面的環境衛生稽查與檢體抽驗，若有違反食安法規定，將對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下的行政罰鍰。

台中市食安處指出，這起疑似食品中毒案件，是民眾在5月21日晚間前往該拉麵店用餐後，竟雙雙出現腹瀉、腹痛等腸胃道不適症狀；市府獲報後高度重視，將對該店的食材來源、環境衛生、員工健康管理以及製程進行嚴格調查，並將採樣相關食餘食材送驗，以釐清是否確實屬於食品中毒事件。

食安處表示，這已非該連鎖拉麵品牌第一次被食安處盯上，專案小組早在本月13日前往該品牌旗下的「勤美店」進行例行稽查時，就曾赫然發現其「步入式冰箱」內，存在食材未完整覆蓋、未依規定區隔存放等多項衛生缺失，當時已當場責令業者限期改善，相關檢體也已送驗中；如今同品牌不同分店再度爆出食安疑雲，冷藏保存與分區管理的漏洞恐成為後續追查重點。

衛生局強調，全案目前仍在深入調查階段，雖未能直接確認因果關係是由該店家所造成，市府將採最嚴格標準審視，後續若檢驗結果出爐並驗出病原菌，市府將依違反「食品安全衛生管理法」規定，對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下的行政罰鍰。

此外，倘若進一步交叉比對，發現患者的人體檢體與店內的食餘檢體檢出「相同病原菌」，情節即屬重大，全案將直接依食安法第49條移送司法機關進行刑事偵辦，絕不寬貸，業者將可能面臨最高7年有期徒刑及新台幣 8千萬元以下罰金。