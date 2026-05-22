快訊

永春高中學生蛋洗學務處挨告 校方還原經過：不是要讓孩子面對司法

全台熱炸！未來一周「這4地區」高溫恐飆37度 留意午後雷陣雨

外資狂買761億元…這2檔主動式ETF居買超前兩名 第一金仍未擺脫賣超

聽新聞
0:00 / 0:00

梧棲知名連鎖拉麵店驚傳2人腹瀉 食安處：同品牌他店早有缺失

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市知名拉麵梧棲店再傳民眾用餐後出現嚴重腹瀉、腹痛等症狀，食安處人員已前往採樣稽查。圖／台中市食安處提供
台中市知名拉麵梧棲店再傳民眾用餐後出現嚴重腹瀉、腹痛等症狀，食安處人員已前往採樣稽查。圖／台中市食安處提供

有民眾反映日前前往梧棲區某知名連鎖拉麵店用餐後，隨即出現嚴重的腸胃不適症狀；台中市食品藥物安全處今天證實，目前已正式接獲2位民眾通報，並已錄案處置，近期將派員兵分兩路，前往該店進行全面的環境衛生稽查與檢體抽驗，若有違反食安法規定，將對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下的行政罰鍰。

台中市食安處指出，這起疑似食品中毒案件，是民眾在5月21日晚間前往該拉麵店用餐後，竟雙雙出現腹瀉、腹痛等腸胃道不適症狀；市府獲報後高度重視，將對該店的食材來源、環境衛生、員工健康管理以及製程進行嚴格調查，並將採樣相關食餘食材送驗，以釐清是否確實屬於食品中毒事件。

食安處表示，這已非該連鎖拉麵品牌第一次被食安處盯上，專案小組早在本月13日前往該品牌旗下的「勤美店」進行例行稽查時，就曾赫然發現其「步入式冰箱」內，存在食材未完整覆蓋、未依規定區隔存放等多項衛生缺失，當時已當場責令業者限期改善，相關檢體也已送驗中；如今同品牌不同分店再度爆出食安疑雲，冷藏保存與分區管理的漏洞恐成為後續追查重點。

衛生局強調，全案目前仍在深入調查階段，雖未能直接確認因果關係是由該店家所造成，市府將採最嚴格標準審視，後續若檢驗結果出爐並驗出病原菌，市府將依違反「食品安全衛生管理法」規定，對業者處以新台幣6萬元以上、2億元以下的行政罰鍰。

此外，倘若進一步交叉比對，發現患者的人體檢體與店內的食餘檢體檢出「相同病原菌」，情節即屬重大，全案將直接依食安法第49條移送司法機關進行刑事偵辦，絕不寬貸，業者將可能面臨最高7年有期徒刑及新台幣 8千萬元以下罰金。

台中市知名拉麵梧棲店再傳民眾用餐後出現嚴重腹瀉、腹痛等症狀，食安處人員已前往採樣稽查。圖／台中市食安處提供
台中市知名拉麵梧棲店再傳民眾用餐後出現嚴重腹瀉、腹痛等症狀，食安處人員已前往採樣稽查。圖／台中市食安處提供

梧棲 食安 拉麵

延伸閱讀

北市私校12名學生午餐後出現嘔吐、腹瀉 衛生局：校方已通報

高雄知名診所手術室查獲監視器 罰50萬停業半年法辦

影／基隆防鼠市場、攤商列十項優先稽查 謝國樑：違者嚴加告發

食藥署發指引 廣告以諧音或暗示療效最高罰500萬

相關新聞

台中捷運綠線延伸 盼分拆彰化段施作

台中捷運綠線延伸段卡關多時，全線分北段大坑案、南段彰化案，因彰化段東彰擴大都市計畫尚未通過，整體計畫難獲核定。中市議員昨呼籲，要求分開施作。台中市長盧秀燕承諾，將函文中央，詢問能否分開設計施作。中市交通局認為，若分開施作，憂機電標難發包。

台中西屯3連霸里長曹豐洋遽逝 家屬淚發訃告：最後一刻還在為里民服務

台中市西屯區何南里長曹豐洋驚傳遽逝，其女曹洧莉今晚在臉書貼出訃告表示，曹豐洋因忙碌奔波於公務行程中，突然離世，已前往西方極樂世界。生前的最後一刻，都還在為里民服務。曹豐洋連任3屆里長，獲地方肯定，尋求連任，沒想到遽逝，令地方人士震驚、不捨，紛紛表示哀悼。

王偉忠登台「謝謝大家收看」

製作人王偉忠與演員于子育、郭子乾主演的舞台劇「謝謝大家收看」，六月將於台中中山堂演出四場。王偉忠表示，這齣戲對他有很不一樣的意義，除劇中主角南部孩子「王忠偉」，也是他難得親自主演的舞台劇。

彰化人口年底將跌破120萬 王惠美要靠這關鍵救人口

彰化縣人口直直落，預估到年底將跌破120萬大關，縣議員許書維要求縣府提供改善的解方，縣長王惠美表示，彰化縣人口外移是因為產業結構的問題，設置工業區卻受到阻礙，所以縣府即積極推動彰化交流道特定區結合捷運，將都市計畫和產業三合一做整合，帶進人口。

逆少子化！台中太平公托「一位難求」 候補排隊564人

台中市太平區因交通便利與重劃區開發，吸引年輕族移居，人口破20萬大關。根據最新統計，太平區目前6處公托及托育家園，總收托人數184人，候補高達564人，公托名額陷入「一位難求」的窘境。

北市「密室逃脫」奪命！台中首波稽查9家 驚見「道具刀無防護」

台北市日前傳出密室逃脫員工扮遊戲角色時遭道具勒頸死亡案，台中市政府啟動跨局處「密室逃脫專案稽查」，盤點全市有33家密室逃脫場所，首波稽查9家，發現部分場所階梯照明不足、刀具未加裝防護裝置等缺失，要求限期改善，並移請相關單位依法裁罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。