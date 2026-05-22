南投縣府辦校園職安體驗 助學生認識潛在風險

學生常利用暑假打工或職場實習，南投縣政府今天進入校園辦理職安活動，包含情境圖卡判斷、認識防護裝備、高處作業安全觀察、機具操作體驗等，讓學生認識職場可能潛在風險。

為加強學生職業安全衛生觀念，南投縣政府今天在國立南投高中舉辦校園職安體驗活動，南投縣副縣長王瑞德出席表示，南投高中擁有優秀的工科背景，學生常利用寒暑假打工或參與實習課程，希望透過教育讓學生知道在職場如何保護自己，進而提升生產活動效率。

南投高中校長廖倉祥分享經驗說，職業安全非常重要，因此工科學生進入工廠第一堂課，一定先教安全衛生，在工廠裡一不小心就可能斷手、斷腳，甚至失去生命；另外，不只是職科，普通科學生未來進入職場，日常生活也需注意各種安全，職安教育應從小培養。

廖倉祥表示，他的哥哥操作機器不慎被扯入，由於腳踩不到停止開關，於是大聲尖叫，還好有人跑來幫忙，否則可能危及性命；他也曾目睹有人戴手套操作機器，導致手指被捲斷、筋被抽出慘狀，都是因為貪圖方便而沒有確實遵守安全規定，造成終身遺憾。