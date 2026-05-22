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彰縣府活動禁穿競選背心議員批曲解法律 王惠美：採一致標準處理

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣內近期不少民意代表發現，縣政府舉辦活動現場會設置「禁止穿著背心」告示，要求有意參選公職者脫下競選背心才能入場。圖／縣議員楊子賢提供
彰化縣內近期不少民意代表發現，縣政府舉辦活動現場會設置「禁止穿著背心」告示，要求有意參選公職者脫下競選背心才能入場。圖／縣議員楊子賢提供

彰化縣近期不少民意代表發現，縣政府舉辦活動現場會設置「禁止穿著背心」告示，要求有意參選公職者脫下競選背心才能入場。彰化縣議員楊子賢今天於彰化縣議會質詢時指出，此舉恐是王惠美縣長個人意志，並質疑曲解「公務人員行政中立法」相關規定；王惠美則回應，此舉是為了讓活動進行順利。

王惠美表示，議員可以穿有自己名字的衣服，但不要寫「要參選」，在外面也一樣可以打知名度，場內活動裡就照常進行。她也說，「候選人進來我們也很困擾，不介紹不行，介紹候選人的話，又浪費大家的時間」，才希望用一致方式處理。

楊子賢進一步追問，若是國民黨提名的彰化縣長參選人魏平政出席活動，是否也不得穿著競選背心、且不會被唱名？王惠美回應，所有人皆採相同標準。

楊子賢指出，「公務人員行政中立法」的核心概念，在於政府機關不得利用行政資源支持特定政黨或候選人，公務員也不得於辦公場所穿戴或張貼特定政黨、候選人標誌。他強調，並非質疑王縣長不中立，但此舉若被各級機關仿效，可能提高新人參政門檻，進一步擴大現任者優勢，形成另一種「不中立」。他呼籲縣府停止此做法，認為可於現場設置提醒告示，但不應強制候選人脫下競選背心。

他也出示一張歷史照片指出，前彰化縣長卓伯源於2014年任內舉辦縣府活動時，當時藍綠兩黨縣長候選人皆曾到場，其中國民黨候選人林滄敏直接穿著競選背心出席。他直言，時隔12年出現不同標準，質疑王惠美是「自創法律見解」。

彰化縣議會議長謝典霖也加入討論，表示建議「像我一樣穿牛仔褲、白T就好」；他也提到，縣長很公正，自己也會要求人脫掉競選背心，前幾天參加活動時，「縣長就叫程勝煥把背心脫掉，不脫還罵他，很公正。」

王惠美

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