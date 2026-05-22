棒球教練性侵案…監察院糾正台中市政府 教育局：全面檢討嚴格把關

台中市松姓棒球教練性侵學童，監察院今發布調查報告，糾正該校與台中市政府教育局，認為校方未察覺該教練猥褻前科、教育局監督不周，處置顯有怠失。台中市教育局表示，會全面檢討、嚴格把關教育人員進用資格，也支持司法對松姓教練從重量刑。

監察委員紀惠容、王麗珍發布調查報告，認為該校沒有依據不適任人員查詢規定，竟毫無察覺該教練的猥褻前科，且未妥善管理訓練時間與空間，導致校園安全防護網形同虛設；中市教育局身為主管機關，對學校不適任人員通報機制監督不周，案發後也缺乏專案統籌機制。

教育局表示，2024年10月26日接獲本案通報後，第一時間要求學校解除教練聘約，將該教練登載於不適任教育人員資料庫，並督導校方成立性別平等教育調查小組釐清案情；針對學校行政疏失，市府已嚴厲究責，包含時任校長記2大過、現任校長記1申誡等等。

教育局強調，事發後針對受害學生個案評估，啟動二、三級輔導，並全面檢討相關制度，完成全市的「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」教育訓練、要求各校落實查詢並留存紀錄、全面檢視外聘教練契約等等，強化約束力與後續監管機制。

教育局強調，持續補助各級學校辦理性平教育研習課程，提升家長的親職功能與學生自我保護能力，並督導學校每學期開學前至少自主檢查一次校園安全、定期檢討校園空間；台中市對任何侵害學生身心安全的行為，秉持零容忍立場，支持司法從嚴偵辦、從重量刑，教育局也會持續檢討、強化管理機制。