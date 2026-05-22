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彰縣議長謝典霖宣揚胞姊謝衣鳯政績 批中央有錢應幫弱勢鄉鎮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心，新建工程今熱鬧動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心，新建工程今熱鬧動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉立幼兒園分散10處上課，鄉公所爭取補助並自籌經費合計1億4242萬元，發包新建鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心，今熱鬧動工，明年的年中落成，將招收0至6歲嬰幼兒208人，

溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心，地點在光路、公平街、光明二街、南充路之間，鄉立幼兒園、社區才藝團隊表演舞蹈揭開園舍及托嬰中心動工典禮序幕，縣政府會、鄉公所會和教部國土署簡任視導陳錫鴻共同持鏟動土，縣長王惠美致詞時感謝中央補助5355萬元，縣議長謝典霖與全體議員支持縣府補助2315萬元，鄉公所自籌6572萬元，經費總共1億4242萬元。

王惠美表示，待鄉立幼兒園舍完工，分散9處里民活動中心、宮廟活動中心上課的分班及本園將集中上課，托嬰中心完工後收托32名嬰幼兒，每月托育費用7千元，扣除政府補助後家長無須負擔托育費用。

縣議長謝典霖說，溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心經費，立法委員謝衣鳯在中央協助爭取，可是他看了經費來源，鄉公所自籌款比中央還多，中央那麼有錢，應多幫助地方偏遠鄉鎮，對大家福利應多重視。

溪州鄉長江淑芬表示，經過7年多努力，感謝縣府補助變更地目費用，把原來市場用地變更為教育用地，及鄉代會支持和中央補助，讓溪州孩子未來擁有更好的教育環境，有了好環境希望年輕人願意結婚和生育。

溪州鄉2萬7089人，溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心基地面積約1千坪，將興建地上1層的托嬰中心及地上兩層的幼兒園舍各1幢，將招收0至2歲托嬰兩班合計32人、幼兒園2歲至6歲8班合計176人，開園後增加幼童專用車服務並採分齡教學。

彰化縣溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉立幼兒園舍及溪州鄉公設民營托嬰中心今動土。記者簡慧珍／攝影

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