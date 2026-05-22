上山賞鳥注意！大雪山林道5/25起路面改善 每日整點放行10分鐘

為提升遊客行車安全與道路通行品質，林業及自然保育署台中分署今天宣布，將於5月25日至29日辦理大雪山林道路面鋪設改善工程，施工期間將於林道8.8至24公里路段採取「分段交通管制」，每日上午9時至下午6時，採每整點開放通行10分鐘措施，提醒近期前往大雪山旅遊、夜觀或賞鳥的民眾，提前規劃行程並配合現場交管。

林保署台中分署表示，大雪山林道為通往大雪山國家森林遊樂區的唯一聯外道路，平日車流量不小。然而，因山區長期受到降雨及潮濕氣候影響，部分路面已出現老化、龜裂等情形，不僅影響行車舒適性，更潛藏行車安全隱憂，為徹底改善道路品質，分署規劃辦理路面鋪設改善工程，全力維護遊客通行安全。

工程單位指出，這次施工路段位於大雪山林道8.8至24公里之間，具體鋪設改善路段包括林道24K、22.75K、21K、16K、13.3K、9.6K及8.8K等處，為降低對往來車流的衝擊，工程將採「由上而下」方式依序施工，並維持「單一工區」進行交通管制。

由於正值大雪山夏季生態夜觀等熱門活動期間，台中分署提醒用路人，交管時間為每日上午9時起至下午6時止，期間採取每整點放行10分鐘的彈性管制，請用路人行經施工路段時耐心等候，並務必配合現場交管人員的指揮引導。民眾如需進一步施工或路況資訊，可至林業及自然保育署「台灣山林悠遊網」或台中分署官網查詢，亦可直接電洽大雪山遊客中心（04-25877901）詢問。

大雪山林道沿途路旁毛地黃正在盛開，然而部分路段多處路面出現老舊龜裂，將進行路面鋪設改善工程。圖／台中分署提供

大雪山林道沿途路旁毛地黃正在盛開，然而部分路段多處路面出現老舊龜裂，將進行路面鋪設改善工程。圖／台中分署提供