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AI+自媒體成旅遊新推手 Klook攜手台中打造城市行銷新模式

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
Klook攜手台中市政府舉辦第二屆在台「酷創祭」。圖／業者提供
Klook攜手台中市政府舉辦第二屆在台「酷創祭」。圖／業者提供

旅遊消費型態改變，地方政府推觀光需要大力借助旅遊電商平台與自媒體的幫忙。旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook台中市政府攜手合作，舉辦在台第二屆Klook酷創祭，集結超過百位Kreator創作者深度走訪台中，透過社群創作與交流活動，不到3天即產出上百篇內容，以創作者視角重新詮釋台中城市魅力，推廣至海內外旅客。

今年「酷創祭」選擇台中作為主場，台中融合歷史文化、在地美食與文青慢活氛圍，位居中部交通樞紐，近年國際航線持續拓展，加上台中海洋館、台中綠美圖等新景點陸續亮相，吸引愈來愈多國際旅客造訪。Klook期望透過創作者的實地走訪與內容創作，進一步放大台中的城市魅力與旅遊潛力。

酷創祭活動期間，Kreator創作者深入探索台中代表性景點與住宿，包括台中李方艾美酒店，以及大甲鎮瀾宮、大甲文昌祠等歷史文化場所，並體驗第二市場在地美食與手作太陽餅等特色行程。Klook也同步上線「台中專屬旅遊頁面」，整合交通、景點與住宿等多元旅遊內容，串聯本次Kreator實地走訪行程，讓旅客可直接跟著創作者內容輕鬆安排台中旅遊。

台中市副市長鄭照新表示，很高興看到Klook攜手上百名創作者，實地造訪台中食、宿、遊、購熱點，產出上百篇旅遊影音與社群圖文，透過自媒體平台推廣至全球各個角落，相信將引領國內外旅客以嶄新視角重新認識台中。也期待未來持續深化合作，讓更多的台中旅遊商品上架Klook，提升台中在國際旅遊市場的能見度。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示，酷創祭不只是一個活動，更是Klook與創作者社群之間最真實的連結。感謝台中市政府的支持，讓他們能夠帶著上百名Kreator深入台中各個角落，用自己的方式去感受、去記錄。台中有太多精彩的體驗等著被看見，而創作者就是最好的橋樑，他們的真實分享，能讓這座城市的魅力傳遞到全球每一個角落。期待這些內容能為台中帶來更多來自世界各地的旅客。

今年酷創祭聚焦AI主題，探索AI如何重塑旅客的靈感搜尋與行程規畫體驗。根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，高達91%的旅客曾使用AI協助決定下一趟旅行，最常見使用情境包括搜尋旅遊資訊、安排行程、翻譯與整理旅費等；同時，社群平台為新世代旅客的重要靈感來源，每5名旅客中就有4名，會在瀏覽社群媒體時萌生旅遊靈感，甚至直接完成預訂。

Klook全球行銷副總裁楊文輝（Marcus Yong）表示，AI讓旅客更快速找到靈感與資訊，但真正建立信任、進一步帶動預訂的，仍是真實的人與體驗，這也是Klook持續投入Kreator計畫的原因。目前Kreator計畫已拓展至全球88個市場、累積超過3萬名創作者。相信結合AI的效率、創作者的真實影響力與信任感，能打造更強大的旅遊內容生態系，並協助旅客更快速找到旅遊靈感。

Klook Kreator計畫自上線3年以來，全球已累積超過3萬名創作者參與，並帶動超過6500萬筆旅遊體驗預訂，持續擴大旅遊內容與社群影響力。Klook將持續深化Kreator計畫，結合平台數千個目的地與數十萬種多元旅遊體驗，攜手全球創作者打造更具影響力的旅遊內容生態系，並透過真實體驗與在地故事，持續為旅客創造下一趟旅行靈感。

台中 Klook AI 觀光 國旅

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