2026台中國際藝術博覽會 首度移師台中國際會展中心

「 ART TAICHUNG 2026 台中國際藝術博覽會」今年邁入第14屆，將於6月5日至7日首度移師台中國際會展中心展出。主辦方畫廊協會理事長陳菁螢表示，此次告別「飯店型」展會形式，進化為國際規格的「展板型」博覽會，不僅是展會形式的轉變，更代表著台中國際藝術博覽會邁入嶄新篇章。

畫廊協會指出，今年展會全面採用3.6公尺高專業展牆，視覺核心首推亞洲藝術中心帶來尺度突破250公分的李真雕塑巨作，為台中藝博史上最大型雕塑。另M+M畫廊展出印尼當代藝術家 Christine Ay Tjoe 的作品，該藝術家在2024年佳士得拍賣中曾創下超過400萬台幣成交佳績，兩者定錨此次博覽會在亞洲收藏版圖中的關鍵地位。

展場特別規劃「數位藝術特區」，以「立體城市 The Sculpted City」為核心，集結王新仁（阿亂）、陳依純、陳普、林經堯4位台灣藝術家在虛實交錯中生成流動的城市景觀，構築出一座由影像、數據與演算所組成的當代城市想像。

國際展商 GALLERY SIACCA 則特別以「島嶼複調」為題，日本傳統美學以膠彩、礦物顏料與麻紙，呈現特有的「靜」；斯里蘭卡則以充滿活力的抽象與強烈生命力呈現「動」，呈現截然不同的文化美學，開啟東亞與南亞的精神對談。

今年台中藝博在台中市工策會的支持下，首度由畫廊協會攜手台中教育大學人文學院，共同策劃「藝術教育專區」，以「永續、共創」為核心主題，引導4至12歲學童觀看數位特展作品，展開「觀看、討論、創作」的歷程。