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台中之光！光復國小音樂班將赴日交流 在地建商義賣紅茶捐20萬

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
福寶建設昨捐贈20萬元，支持台中市中區光復國小音樂班辦學發展。記者趙容萱／攝影
福寶建設昨捐贈20萬元，支持台中市中區光復國小音樂班辦學發展。記者趙容萱／攝影

台中市中區光復國小音樂班創立53年，為台灣音樂人才的重要搖籃，今年6月30日受邀赴高雄衛武營國家藝術文化中心演出，暑假遠赴日本千葉縣，與船橋市立前原東小學音樂交流。在中區三民路推新案的福寶建設昨捐贈20萬元，支持音樂班辦學發展。

福寶建設董事長陳慶曄表示，此次捐贈經費來源相當特別，是出自他發起的「手作紅玉紅茶」公益義賣計畫。身為農家子弟的他，深知農民辛勞，特地挑選南投名間松柏嶺小農茶葉，支持地方農業發展，再將義賣所得全數捐贈給光復國小音樂班，形成「支持小農、回饋教育、公益循環」的正向模式。

光復國小表示，感謝企業對藝術教育的實質支持，這筆經費將妥善運用於音樂班的辦學發展，讓學生在國際舞台上展現才華，為國爭光。

福寶建設說明，新案基地位於台中一中商圈核心地段，串聯中友百貨、台中車站，坐擁中台灣交通樞紐優勢。福寶建設觀察市場趨勢後，推出雙套房格局規畫，鎖定學生族群、商圈工作人口與置產需求客層。每間套房皆配置陽台空間，強化自然採光與通風品質。

福寶建設指出，全案導入AI智慧宅系統，出入門禁管制、智能包裹櫃、智能信箱與智慧門鎖等配備，打造現代化生活新型態住宅，同步導入專業代租代管服務，全案更加碼贈送全室系統收納與家具家電大禮包，主打「提箱即可入住」，吸引不少置產群與年輕人關注。

福寶建設董事長陳慶曄（右）昨捐贈20萬元，支持台中市中區光復國小音樂班辦學發展。記者趙容萱／攝影
福寶建設董事長陳慶曄（右）昨捐贈20萬元，支持台中市中區光復國小音樂班辦學發展。記者趙容萱／攝影

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