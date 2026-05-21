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台中西屯3連霸里長曹豐洋遽逝 家屬淚發訃告：最後一刻還在為里民服務

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市西屯區何南里長曹豐洋。圖／翻攝自曹豐洋臉書
台中市西屯區何南里長曹豐洋。圖／翻攝自曹豐洋臉書

台中市西屯區何南里長曹豐洋驚傳遽逝，其女曹洧莉今晚在臉書貼出訃告表示，曹豐洋因忙碌奔波於公務行程中，突然離世，已前往西方極樂世界。生前的最後一刻，都還在為里民服務。曹豐洋連任3屆里長，獲地方肯定，尋求連任，沒想到遽逝，令地方人士震驚、不捨，紛紛表示哀悼。

從曹豐洋的臉書PO文，可見曹豐洋在街頭巷尾忙碌身影，包括近期5月16日台中市清淨家園日一起動手守護家園、何南里防治登革熱噴藥等。

曹洧莉貼出訃告表示，曹豐洋一生勤政愛民、犧牲奉獻、關懷鄉里，為地方社會付出無數心力。認識祂的人都知道，祂很喜歡熱鬧、人情味。誠摯歡迎大家帶著祝福、稱讚、感恩的心情，前來拈香送行。靈堂設置於里長最熟悉的家，台中市西屯區大隆路108號（何南里里長辦公室）。

台中市西屯區何南里長曹豐洋驚傳遽逝，其女曹洧莉今晚在臉書貼出訃告。圖／翻攝自曹豐洋臉書
台中市西屯區何南里長曹豐洋驚傳遽逝，其女曹洧莉今晚在臉書貼出訃告。圖／翻攝自曹豐洋臉書

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