楊寶楨退出民眾黨 參選中市東南區議員

民眾黨前發言人楊寶楨拋出震撼彈，宣布退出民眾黨，並參選中市東南區議員。該選區議員席次下屆從五席減為四席，加上楊寶楨脫黨參選，國民黨新人周啟揚不排除參選，原本選情已緊繃，更升溫成多方廝殺的大亂鬥。

楊寶楨昨痛批，距選舉只剩半年，民眾黨內對議員提名缺乏一致性標準，且黨內霸凌嚴重，不只她，還有其他人同樣遭遇，因此決定退黨參選；黨主席黃國昌跟前主席柯文哲領導風格不同，對老戰友離去，黃國昌甚至嘲諷說「慢走不送」，讓創黨老臣心灰意冷。

民眾黨主席黃國昌昨表示，對楊參選感到驚訝，「很少有人用嘴巴在參選」；楊事前未傳達參選意願，在楊放話前，沒人知道她想去相對飽和的台中市東南區選，民眾黨都按照程序進行。

台中市東南區議員本屆席次是「藍三綠二」，羅廷瑋轉任立委，且下屆席次少一席，藍營謹慎提名兩席現任議員李中、林霈涵；民進黨則維持提名三席，現任議員鄭功進、陳雅惠及前議員何敏誠之女何翊綾出戰。

依本屆得票率來看，國民黨三席獲五成三選票，民進黨三人拿到三成五。政壇分析，楊寶楨若代表民眾黨參選，對綠營反而加分，因楊有知名度，又有受害者形象，可望吸走不投藍綠或年輕票；楊脫黨參選，無黨標籤對年輕世代、中間選民有吸引力，「對藍綠選將都有影響」。

藍營本屆有羅廷瑋得票率達二成六三，如同吸票機，外傳新人周啟揚走羅廷瑋路線，但未獲證實。政壇人士認為周是年輕世代，與羅廷瑋路線相近，預估至少可收割二至三成的票源。