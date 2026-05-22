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綠線延伸 中捷盼分拆彰化段

聯合報／ 記者陳敬丰林敬家／連線報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸段卡關多時，全線分北段大坑案、南段彰化案，因彰化段東彰擴大都市計畫尚未通過，整體計畫難獲核定。中市議員昨呼籲，要求分開施作。台中市長盧秀燕承諾，將函文中央，詢問能否分開設計施作。中市交通局認為，若分開施作，憂機電標難發包。

中捷綠延伸線全長約十公里，北段大坑案設二站，南段彰化案共六站。中市府去年完成綜合規畫與期末報告審查，今年二月底送交通部審議。交通部稱，彰化段涉及彰東擴大都市計畫尚未通過，須等核定再審議。

民進黨議員曾朝榮質詢，市民已經等了六年，卻卡在彰化的都市計畫，他早就提醒兩案應分開，市府執意把合併推動，計畫陷入窘境；大坑捷運不是彰化的附屬品，市民等的是捷運，不是彰化的都市計畫，要求向中央提出「大坑段優先核定施工」。

盧秀燕回應，「能拆開來我更高興」，近日就會函文交通部，請中央說清楚能否分開施作；交通部若指示可分開施作，將依中央指示辦理，台中的大坑段可以馬上推動。盧補充，市府計畫是「一次核定、分開施工」，如今公文躺在交通部，希望能說清楚，不要叫地方政府自己協調。

彰化縣交通處指出，鐵道局接受都計核定與捷運審查並行，捷運南北案四月廿九日進入實質審查，應採南北段同步推動、同步完工，才能發揮最大效益。建設處說，內政部去年二月要求都計再次公展，會努力搭上捷運期程。

交通局長葉昭甫指出，綠延伸線南北兩段的總經費約二百億元，若只算大坑段，經費約七十億元、規模偏小，捷運的機電工程仰賴國際廠商，若南北兩案分拆，機電標恐怕難發包，土建標相對沒問題。

彰化 都市計畫 台中捷運

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