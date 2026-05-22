王偉忠登台「謝謝大家收看」

製作人王偉忠與演員于子育、郭子乾主演的舞台劇「謝謝大家收看」，六月將於台中中山堂演出四場。王偉忠表示，這齣戲對他有很不一樣的意義，除劇中主角南部孩子「王忠偉」，也是他難得親自主演的舞台劇。

本劇另有王偉忠合作多年的老友，包括「住左邊住右邊」連續演出兩百多集的于子育、郭子乾，王偉忠將與兩人結緣的歷程編入劇情，郭子乾重現王偉忠當年在電視攝影棚錄節目時的暴君形象。

于子育劇中將挑戰四個身份、橫跨十七歲到八十歲等六個年齡層；郭子乾卯足全力，開場就模仿政治人物，讓觀眾拍案叫絕，與王偉忠的父子親情動人心弦。

王偉忠表示，這齣戲是他六十多年來的人生體會，演出四年來，觀眾與藝人朋友都感到超乎想像的好看，大家習慣稱呼的「偉忠哥」，這麼真誠的面對人生。知名主持人蔡康永也說，「看完不覺得那是王偉忠一個人的故事，也是我們大家的故事。」

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