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中捷綠線延伸綁彰化卡關？彰縣府：報行政院前完成都計核定

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸線分為北段大坑、南段彰化，因彰化段都市計畫尚未核定，近日有台中市議員質疑，台中市民不該被彰化都市計畫「卡住」，呼籲市府評估南北段分開施作。

對此，彰化縣府指出，會在交通部完成綜合規劃審查，報送行政院前完成都市計畫案的核定。

彰化縣府說，台中捷運綠線延伸大坑及彰化段計畫」自行政院2024年1月31日核定可行性研究後，就確立台中大坑段及彰化段同步推動，這是中央與地方一致的共識，並無其他選項方案。

為加速推動這項計畫，縣府正積極推動擴大彰化市東區都市計畫，配合內政部要求應辦理再公開展覽，新路線經過台化廠區，牽涉擴大彰東捷運場站、路線與土地使用分區調整，目前正加速辦理再公展，並經縣都委會審議通過，即提送內政部都委會審議，以利本案通過核定。

縣府表示，計畫整體推動效益遠大於分段推動，除帶動區域交通改善及經濟發展，同時兼具多運具轉乘功能，並於新興發展地區增設站點擴大服務範圍，可以提升中彰生活圈往來效率，進而促進區域發展。

彰化 行政院 都市計畫

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