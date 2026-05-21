台中新平好室火警後續 住都中心：復原費用由統包廠商負責

台中「新平好室」社會住宅日前發生火災，引發外界關注後續結構安全、工程損失及責任歸屬問題。國家住都中心21日表示，目前已委託第三方專業機構進行結構安全鑑定，若後續確認結構有安全疑慮，將要求統包廠商「全面拆除重做」，至於相關損害及復原費用，依法與依契約均應由原統包團隊負責，確保公共利益不受損失。

針對外界關心此次火災造成的工程損失金額，國住都指出，由於目前鑑定工作才剛展開，確切的工程損失與後續復原費用，仍須待第三方正式鑑定報告出爐，並完成具體復原計畫後，才能進一步精算，現階段尚無法確認具體金額。

至於若後續鑑定確認部分結構需全面拆除重建，相關追加費用由誰負擔，國住都表示，依據契約與工程實務慣例，施工期間因工程施作所衍生的損害及復原相關費用，均應由原統包團隊全權負責，住都中心也會確保公共利益不因此受損。

是否進一步向廠商求償、停權，住都中心表示，與內政部國土署高度重視此案，後續將依據法規、契約條款及火災原因調查結果進行通盤檢討。若最終確認廠商涉及重大安全衛生管理疏失，將依《政府採購法》及合約規定，辦理追償及相關處置。

國住都指出，目前已責成統包團隊全面配合鑑定與後續復原作業，現階段仍以「安全第一、全力復原」為最優先目標。

此外，國住都也同步協同國土署，自21日起針對台中市12處施工中的中央社宅案場，全面啟動工安與防災系統安全複查，希望將此次事件作為檢討契機，進一步強化社宅工程安全標準與監管機制。