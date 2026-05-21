快訊

和孫鵬協議全文公開 孫安佐前經紀人：他也不希望兒子影響到我

不等調查小組了！蕭旭岑案卡兩個月 馬英九：委託金溥聰盡快開記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

逆少子化！台中太平公托「一位難求」 候補排隊564人

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府在新建太平區行政中心內，設置「宜昌公托」。圖／台中市政府提供
台中市政府在新建太平區行政中心內，設置「宜昌公托」。圖／台中市政府提供

台中市太平區因交通便利與重劃區開發，吸引年輕族移居，人口破20萬大關。根據最新統計，太平區目前6處公托及托育家園，總收托人數184人，候補高達564人，公托名額陷入「一位難求」的窘境。

盤點太平區托育資源，目前已設置太平、坪林、德隆、長億等公托據點，加上太平育賢家園，以及即將營運的宜昌公托，共布建6處，總收托人數184人。不過，即使據點逐年增加，仍難消化龐大需求，目前仍有564人次候補。

即將啟用的太平區行政中心，歷時3年多興建、總經費逾6.8億元，規畫地下2層、地上5層，整合區公所、宜昌托嬰中心及地下停車場，並串聯戶政、地政等機關，打造完整「太平行政圈」，提升民眾洽公與育兒便利性。

市府為配合行政中心與公托啟用，投入約382萬元改善周邊交通，包括於祥順路一段增設中央分隔島開口、庇護島、機車待轉區，以及5座交通號誌與4座行人秒數顯示器，同時優化無障礙通行環境，提升家長接送安全。

托育 台中市 少子化

延伸閱讀

告別「80米長」魔王路口！台中南屯交通改善今動工 行人從容過馬路

高雄表揚40美力媽媽 陳其邁：年底達標區區有公托

金門托育量能持續擴充 縣府鎖定校園增設幼幼班減輕家長壓力

520結婚人數爆棚！台中昨657對新人結婚 台港跨海、隔50年初戀重逢

相關新聞

台中新平好室火警後續 住都中心：復原費用由統包廠商負責

台中「新平好室」社會住宅日前發生火災，引發外界關注後續結構安全、工程損失及責任歸屬問題。國家住都中心21日表示，目前已委託第三方專業機構進行結構安全鑑定，若後續確認結構有安全疑慮，將要求統包廠商「全面拆除重做」，至於相關損害及復原費用，依法與依契約均應由原統包團隊負責，確保公共利益不受損失。

逆少子化！台中太平公托「一位難求」 候補排隊564人

台中市太平區因交通便利與重劃區開發，吸引年輕族移居，人口破20萬大關。根據最新統計，太平區目前6處公托及托育家園，總收托人數184人，候補高達564人，公托名額陷入「一位難求」的窘境。

台中捷運綠線延伸彰化遭疑拖慢進度 彰縣府：4月底已進入實質審查

台中捷運綠線延伸線分為北段大坑、南段彰化，因彰化段都市計畫尚未核定，近日有台中市議員質疑，台中市民不該被彰化都市計畫「卡住」，呼籲市府評估南北段分開施作。不過，彰化縣府交通處說，綠線延伸案4月底已進入實質審查，主張應採南北段同步推動，才能發揮中彰共同生活圈效益。

彰化人口年底將跌破120萬 王惠美要靠這關鍵救人口

彰化縣人口直直落，預估到年底將跌破120萬大關，縣議員許書維要求縣府提供改善的解方，縣長王惠美表示，彰化縣人口外移是因為產業結構的問題，設置工業區卻受到阻礙，所以縣府即積極推動彰化交流道特定區結合捷運，將都市計畫和產業三合一做整合，帶進人口。

中捷綠線延伸大坑卡在彰化都市計畫 盧秀燕：將函文中央能否拆開

台中捷運綠線延伸線分為南北兩段，北段延伸大坑、南段延伸彰化，目前彰化段的都市計畫尚未通過，導致整體計畫無法獲得核定。台中市議員呼籲，台中市民不該被彰化的都市計畫卡住，要求市府分開施作；市長盧秀燕承諾，會函文中央，詢問能否分開設計施作。

彰化第4座全民運動館拚成形 鹿港館上梁年底完工

彰化縣長王惠美上月在和美全民運動館啟用典禮上，曾向運動部長李洋當面提出資料，爭取溪湖、田中、北斗等運動場館補助未果；鹿港全民運動館今日舉行上梁典禮，王惠美表示，鹿港館由縣府全額自籌4億元興建，目前工程進度穩定，預計年底完工，未來將成為彰化海線重要運動據點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。