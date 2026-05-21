逆少子化！台中太平公托「一位難求」 候補排隊564人

台中市太平區因交通便利與重劃區開發，吸引年輕族移居，人口破20萬大關。根據最新統計，太平區目前6處公托及托育家園，總收托人數184人，候補高達564人，公托名額陷入「一位難求」的窘境。

盤點太平區托育資源，目前已設置太平、坪林、德隆、長億等公托據點，加上太平育賢家園，以及即將營運的宜昌公托，共布建6處，總收托人數184人。不過，即使據點逐年增加，仍難消化龐大需求，目前仍有564人次候補。

即將啟用的太平區行政中心，歷時3年多興建、總經費逾6.8億元，規畫地下2層、地上5層，整合區公所、宜昌托嬰中心及地下停車場，並串聯戶政、地政等機關，打造完整「太平行政圈」，提升民眾洽公與育兒便利性。

市府為配合行政中心與公托啟用，投入約382萬元改善周邊交通，包括於祥順路一段增設中央分隔島開口、庇護島、機車待轉區，以及5座交通號誌與4座行人秒數顯示器，同時優化無障礙通行環境，提升家長接送安全。