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台中豐原玩具車土地公 廟埕20輛車供孩童免費玩

中央社／ 台中21日電

台中豐原永康福德祠廟埕停放20多輛玩具車，主委周森表示，民眾捐出家中用不到的玩具車，孩子到此處可騎乘，還可免費借用；民眾笑說南投有泡麵土地公，台中則有玩具車土地公。

位於台中市豐原區的永康福德祠，廟埕停放20多輛玩具車，每天上午、下午吸引許多小朋友到廟埕騎車嬉戲。一台台玩具車整齊排在廟埕旁，宛如大型遊樂場。

永康福德祠主委周森告訴媒體，土地公廟就在永康公園內，去年起有民眾將家中用不到，但還完好的玩具車放到廟埕，提供小朋友騎乘玩樂，其他人見狀也效法，玩具車越來越多台就成為現在的景象。

周森提到，家長帶孩子來此遊玩，有時會將玩具車帶回家，孩子騎膩了又還回來，因玩具車都是民眾無償提供，廟方也採自由借用方式。不過有些孩子將玩具車騎到公園玩耍，離開前家長也未督促物歸原位，他每天都得巡視公園，將玩具車牽回廟埕停放。

民眾表示，南投中寮石龍宮以「泡麵土地公」聞名，參拜後總要來碗泡麵，才覺得儀式感圓滿；台中豐原則有「玩具車土地公」，孩子來此騎乘玩具車，共享歡樂。

台中 土地公 豐原

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