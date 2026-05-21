台中社宅工程火災 住都中心：若有結構疑慮拆除重做

台中「新平好室」社會住宅日前發生火災，國家住宅及都市更新中心今天說，已委託第三方機構「台中市結構工程技師公會」鑑定結構安全，待報告出爐，現場結構只要有安全疑慮，會要求廠商將受損區域全面拆除重做。

台中市北屯區「新平好室」社會住宅工程13日發生火災，台中市長盧秀燕日前表示，內政部為全國公安主管機關，在工地管理應做好示範。台中市府依空污法開罰新台幣500萬元，並持續監測環境。

國家住都中心今天透過新聞稿表示，安全是社會住宅絕不妥協的底線，為展現對公共工程品質負責態度，住都中心已委託第三方機構「台中市結構工程技師公會」進場鑑定結構安全，也要求統包廠商停工並依約追究與扣款。

住都中心說，待鑑定報告出爐後，現場結構只要有安全疑慮，會要求廠商將受損區域全面拆除重做，務必還給市民一棟安全、耐震的社會住宅。

住都中心表示，事發第一時間即成立緊急應變小組，本著「安全第一、防禦優先」的原則，採取緊急應變措施，如落實高規格管制、啟動第一階段臨時鋼管回撐、24小時安全監測、嚴謹檢討擋土支撐系統。

住都中心指出，針對火災悶燒期間所產生的惡臭與落塵，驚擾到周邊里民的日常生活與環境品質，要再次表達最誠摯的歉意。在火災發生後，住都中心第一時間強力督導統包廠商編組「鄰里環境服務隊」，並自15日起主動進駐周邊鄰里，協助受影響住戶進行災後環境與道路打掃、洗刷房屋外牆，及公共區域清潔落塵復原。

住都中心說，為確保所有工程安危、防患未然，已協同內政部國土管理署，今天起正式針對台中市現正施工中的12處在建中央社宅案場，全面啟動「工安與防災系統安全複查」。