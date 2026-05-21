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台中捷運綠線延伸彰化遭疑拖慢進度 彰縣府：4月底已進入實質審查

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸線分為北段大坑、南段彰化，因彰化段都市計畫尚未核定，近日有台中市議員質疑，台中市民不該被彰化都市計畫「卡住」，呼籲市府評估南北段分開施作。不過，彰化縣府交通處說，綠線延伸案4月底已進入實質審查，主張應採南北段同步推動，才能發揮中彰共同生活圈效益。

台中市政府今年2月提送台中捷運綠線延伸大坑、彰化綜合規畫報告，交通部4月回函指，彰化端涉及彰東擴大都市計畫尚未核定，須待都市計畫完成後再行審議，引發地方對整體進度的關注。有台中市議員因此主張，北段延伸大坑不應受南段影響，建議市府將南北段拆開施作，避免建設進度延宕。

彰化縣政府交通處表示，鐵道局初期確實曾因彰東擴大都市計畫尚未核定，未讓案件進入審查程序，但後續已接受都市計畫核定與綜合規畫審查同步進行，因此綠線延伸大坑、彰化案已於4月29日進入實質審查，目前包括電力、鐵路與捷運等相關事業單位，皆同步展開作業。

交通處指出，捷運系統發展仍須由人流與生活圈支撐，中彰兩地往來密切，早已形成共同生活圈，綠線延伸案若採南北同步推動，才能有效串聯交通路網，發揮整體效益。

至於彰東擴大都市計畫進度，彰化縣政府建設處表示，該案去年2月經內政部專案小組審查後，要求縣府重新辦理公開展覽，期間已舉辦多場專家學者座談與協調會議。由於計畫範圍涉及台化公司土地，縣府已與台化召開超過6次協調會議，後續將持續推進程序，「會努力搭上綠線延伸彰化的期程。」

彰化 都市計畫 台中

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