彰化人口年底將跌破120萬 王惠美要靠這關鍵救人口

彰化縣人口直直落，預估到年底將跌破120萬大關，縣議員許書維要求縣府提供改善的解方，縣長王惠美表示，彰化縣人口外移是因為產業結構的問題，設置工業區卻受到阻礙，所以縣府即積極推動彰化交流道特定區結合捷運，將都市計畫和產業三合一做整合，帶進人口。

許書維指出，在縣府王惠美主政下，彰化縣政府雖然很努力推出「童萌卡」、「好運卡」及「長青幸福卡」社會福利，但這8年來，人口數減少了將近5萬人，每個月平均937人流失，最快年底即將跌破120萬大關，這是很嚴重的課題，有待從就業、社會福利及教育等三方面來解決。

民政處長劉玉平答覆表示，彰化人口流失主要是台中市的磁吸效應，但人口的移動到某個時間點的時候，事實上它也會再持續地往外部的鄰近的縣市來擴散。彰化縣的人口數雖然近幾年變化較大，但各鄉鎮的人口密度，在全國裡面算高的，如果配合相關的福利政策以及整體建設狀況，各鄉鎮其實並沒有出現所謂的「極限村落」，人口數不會少到沒有辦法維持支撐的一個狀態。

縣長王惠美回應說，彰化縣人口會往外移，是因為產業結構的問題，因為大家都選擇高科技和薪資高的工作，所以只好離鄉背井去找高科技的公司就業，相對地子女也會跟著過去。

王惠美說，二林中科面積很大，很可惜卻因限制水、電，高科技的公司一直進不來，再加上溪州原本有一個99公頃的工業區，被前任縣長把工業區給取消，縣府還賠了將近兩億元給廠商。如果這99公頃的工業區發展起來，像正新、允強，建大等廠商也不會到雲林斗六去設廠，人口數當然就會留在彰化。

王惠美表示，所以她才會在高速公路彰化交流道特定區規劃捷運路線，都市計畫和產業三合一做整合，有好的工作、好的居家環境、有便利的交通，人口就會回來了。