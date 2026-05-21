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少子化校地早沒需求 南投地主討回土地仍因縣府1事荒廢15年

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
僑光國小預定地多年未解編，大片土地荒煙蔓草，地方民眾盼縣府盡速處理。圖／南投縣議員簡千翔提供
僑光國小預定地多年未解編，大片土地荒煙蔓草，地方民眾盼縣府盡速處理。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投市德興國小及草屯鎮富功、僑光國小預定地，早年因擴校需求遭徵收，但地主勝訴取回土地後，迄今仍未完成解編。南投縣議員簡千翔今天質詢，直指土地被列為學校用地無法開發，形同「有所有權、沒使用權」。縣府則表示，相關案件已送內政部審查，預計今年可排入都市計畫會議議程。

簡千翔表示，30年前嬰兒潮時期，政府為擴建學校徵收校地有其時代背景，但如今少子化嚴重，小學招生困難，許多校地早已無使用必要，政府理應主動檢討都市計畫、辦理解編，「還地於民」，不該讓地主自行花錢請律師提告。

他指出，相關案件早在前縣長李朝卿任內，縣府就已在德興、富功及僑光國小預定地返還訴訟中敗訴，歷經前縣長林明溱兩任，到現任縣長許淑華執政也已進入第4年，至今超過15年，土地編定仍未變更。

簡千翔批評，地主雖然拿回土地所有權，但因都市計畫未解編，仍不能蓋房子、與建商合建或留給子女使用，「等於有所有權，卻沒有使用權」，對地主極不公平。

他也說，目前不少土地長期閒置荒廢，雜草叢生，蛇鼠出沒，成為社區環境死角，問題癥結就在縣府行政怠惰，「這不是一個有為政府該有的表現」。

南投縣建設處長張洲滄表示，學校預定地解編須透過都市計畫通盤檢討程序辦理，屬三級審議制度，須由鄉鎮公所提出，再送縣都市計畫委員會審議，最後送內政部都委會討論。相關案件目前已送內政部審查，預計今年可排入會議議程，縣府也會持續追蹤辦理進度。

草屯鎮富功國小預定地歷經多年訴訟返還地主，但至今仍列學校用地，無法開發使用。圖／南投縣議員簡千翔提供
草屯鎮富功國小預定地歷經多年訴訟返還地主，但至今仍列學校用地，無法開發使用。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投 少子化 土地

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