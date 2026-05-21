彰化埔鹽義消分隊長越南之旅膽囊炎劇痛 忍痛急返台就醫

彰化縣埔鹽義消分隊日前到越南旅遊，帶隊的分隊長施翠黛在第二天腹部劇痛，當地醫院診斷為急性膽囊炎，需手術切除膽囊並住院1周，但她當機立斷，忍痛跨海奔波12小時回台就醫，她說，還是比較信任台灣醫療，後續在衛福部彰化醫院做內視鏡切除膽囊，取出2公分大結石，順利解除危機。

59歲的施翠黛當義消25年，是埔鹽義消分隊唯一女性，但她衝火場總是跑第一，去年除夕下午一場木材場大火，她拋下準備圍爐的工作，下午4點抵達現場後進行周邊協助、補給支援，直到凌晨2點才交班，這種服務精神讓其他男性義消心服口服一致推舉她為分隊長，也成為彰化縣29個義消分隊唯一的女隊長，「埔鹽義消之花」名號不脛而走。

施翠黛說，這次他們一行人包括埔鹽義消、顧問及眷屬共83人，原訂到越南6天旅遊，但第2天晚餐後，她就肚子悶痛，自以為是胃痛，服用了常備胃藥，但回飯店後就轉為劇痛，實在忍不住了，透過領隊到了當地最大的醫院，診斷為急性膽囊炎。

施翠黛說，當時面對陌生的醫療環境，她心中唯一的念頭是「我要回台灣」，在丈夫與領隊的緊急協助下，吞服止痛藥，忍受長途跋涉，從飯店包車到機場，12小時後終於到抵達衛福部彰化醫院急診室，她說「回到彰化醫院那一刻，才真正放下緊繃神經，感到安心。」

衛福部彰化醫院一般外科主任余明昌表示，急診進行抽血及電腦斷層發現施翠黛膽道擴張，高度懷疑總膽管結石，請腸胃科進行內視鏡逆行性膽胰管攝影術，經皮膽囊引流膽汁與小沙泥，等膽囊炎的情況穩定後再做內視鏡切除膽囊，並取出2公分大的結石，恢復良好。

余明昌說，急性膽囊炎大部分是膽結石造成，而患膽結石的女性較男性多，大約多1倍，好發在40歲以後，主要是年紀增大，膽固醇增加，膽酸減少，結石機率增大，罹患急性膽囊炎的風險也會增加。一旦造成膽囊炎，切除膽囊是最快速的處置。膽結石高危險族群包括家族遺傳、肥胖、常吃高脂及高熱量食物、糖尿病患。

施翠黛說，此次驚險的就醫歷程，也讓她不禁回憶起921大地震後她響應政府號召，學習緊急救護技巧，加入義消至今也25年了，畢竟年歲漸長，希望有更多的接班人加入，尤其女性朋友也可加入，希望造就更多的義消之花，代代接棒下去。