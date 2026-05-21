快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

中捷綠線延伸大坑卡在彰化都市計畫 盧秀燕：將函文中央能否拆開

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供
台中捷運綠線延伸大坑、彰化，市府今年2月提送綜合規畫報告，交通部認為須等彰東都市計畫獲得核定再行審議。圖／台中市政府提供

台中捷運綠線延伸線分為南北兩段，北段延伸大坑、南段延伸彰化，目前彰化段的都市計畫尚未通過，導致整體計畫無法獲得核定。台中市議員呼籲，台中市民不該被彰化的都市計畫卡住，要求市府分開施作；市長盧秀燕承諾，會函文中央，詢問能否分開設計施作。

中捷綠延伸線初步設計全長約10公里，北段延伸大坑共2站，南段延伸彰化市區共6站，中市捷運工程局去年完成綜合規畫與期末報告審查，今年2月底送交通部審議，交通部則稱，彰化段涉及的彰東擴大都市計畫尚未通過，須等都市計畫獲得核定再審議綠延伸線。

民進黨議員曾朝榮今天質詢表示，台中市民等待綠線延伸大坑已經等了6年，現在卻卡在彰化的都市計畫；台中市的重劃區大多要推動10年以上才會獲得核定，綠延伸線如果也要等彰東都市計畫，不知道要何時才能獲得核定，遑論開工、通車。

曾朝榮批評，多年前就提醒市府，應把綠延伸線的北段、南段分開，以免彰化的都市計畫影響到大坑，市府執意要把兩段包在一起，造成如今的窘境；大坑捷運不是彰化的附屬品，台中市民等的是捷運，不是彰化的都市計畫，請市長承諾，向中央提出「大坑段優先核定施工」。

盧秀燕答詢回應，當然沒問題，這一兩周就會函文交通部，請中央說清楚到底能不能分開施作；如果交通部指示，綠延伸線可以分開施作，中市府一定照中央指示辦理，「能拆開來我更高興」，因為台中的大坑段可以馬上開始。

盧秀燕補充，市府原本的提送計畫就是「一次核定、分開施工」，如今公文躺在交通部，希望交通部說清楚該怎麼做，不要叫地方政府自己協調。綠延伸線到底能不能一次核定分開施工，或是連核定都要南北兩段分開，希望交通部思考；如果完全拆開，到時能否順利發包都會有問題。

交通局長葉昭甫指出，綠延伸線南北兩段的總經費約200億元，若只算大坑段，經費約70億元，規模偏小，尤其捷運的機電工程仰賴國際廠商，比如綠線機電標是法商聯合國內廠商、藍線是新加坡廠商；綠延伸線若南北分拆，機電標恐怕較難發包，土建標相對沒問題。

台中市長盧秀燕表示，這一兩周就會函文交通部，請中央說明中捷綠延伸線南、北兩段到底能否分開施作。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，這一兩周就會函文交通部，請中央說明中捷綠延伸線南、北兩段到底能否分開施作。記者陳敬丰／攝影

盧秀燕 都市計畫 彰化 台中捷運

延伸閱讀

新埔民生地下道要不要繼續蓋？ 侯友宜：這個一定要做

蘆洲南北側開發卡關5年 侯友宜嘆：中央一句話拖5年

預覽圖曝光…中山線形公園再延伸 11億「立體空廊」串聯台北車站、雙星

石門水庫隧道貫通典禮 竹首長請命、桃秘書長要中央飲水思源

相關新聞

中捷綠線延伸大坑卡在彰化都市計畫 盧秀燕：將函文中央能否拆開

台中捷運綠線延伸線分為南北兩段，北段延伸大坑、南段延伸彰化，目前彰化段的都市計畫尚未通過，導致整體計畫無法獲得核定。台中市議員呼籲，台中市民不該被彰化的都市計畫卡住，要求市府分開施作；市長盧秀燕承諾，會函文中央，詢問能否分開設計施作。

彰化第4座全民運動館拚成形 鹿港館上梁年底完工

彰化縣長王惠美上月在和美全民運動館啟用典禮上，曾向運動部長李洋當面提出資料，爭取溪湖、田中、北斗等運動場館補助未果；鹿港全民運動館今日舉行上梁典禮，王惠美表示，鹿港館由縣府全額自籌4億元興建，目前工程進度穩定，預計年底完工，未來將成為彰化海線重要運動據點。

建商偷排泥水累犯 中市勒令停工

台中市西屯區潮洋溪遭建商排入泥水，台中市都發局昨表示，確認附近建案工地抽排地下水夾帶大量泥砂，汙染水體，由於是累犯，將依建築法勒令停工、罰九千元；環保局也加重裁罰六萬元，要求建商提改善計畫，查驗合格才能復工。

疑做不完工作....台中海線輔具中心女員工辦公室傳噩耗

台中市社會局委外的海線輔具中心女員工，大年初二被發現陳屍在辦公室，並留下訊息「有做不完工作」，讓其丈夫難以接受；民進黨中市議員江肇國指出，社會局雖有調查，但迄今找不到原因，且市長盧秀燕還不知情，要求重啟調查，並檢討合約量服務量KPI制定。社會局指出，對此不幸事件深感遺憾，事件發生後，市府立即啟動調查，但未發現過度加班情形。

捐5000萬路地！台中建商霸氣捐地闢8米路 48戶揮別噩夢感念：好人好報

台中市南屯區楓樹里民今迎來歷史性的一刻！建商精晨建設「裸捐」總價值近5000萬元的土地及相關工程費、保固費，打通並拓寬為8米寬的公共道路，解決了困擾黎明路一段206巷內48戶居民6年的消防安全隱患，讓鄉親感動直呼「終於能睡個安穩覺了！」鄉親表示，好人有好報，新案買家有一半是在地鄉親。

影／上溪頭森呼吸卻見知名飯店「放狼煙」 業者致歉給原因照樣挨罰

南投溪頭山林生態資源豐富，以芬多精著稱，吸引民眾踏青健行，也帶動周邊觀光。但有民眾投訴，上山森呼吸卻看見有飯店猶如「放狼煙」，從屋頂不斷排放黑煙，相當傻眼，業者致歉稱鍋爐故障。環保局今稽查將開罰10萬至300萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。