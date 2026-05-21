中捷綠線延伸大坑卡在彰化都市計畫 盧秀燕：將函文中央能否拆開

台中捷運綠線延伸線分為南北兩段，北段延伸大坑、南段延伸彰化，目前彰化段的都市計畫尚未通過，導致整體計畫無法獲得核定。台中市議員呼籲，台中市民不該被彰化的都市計畫卡住，要求市府分開施作；市長盧秀燕承諾，會函文中央，詢問能否分開設計施作。

中捷綠延伸線初步設計全長約10公里，北段延伸大坑共2站，南段延伸彰化市區共6站，中市捷運工程局去年完成綜合規畫與期末報告審查，今年2月底送交通部審議，交通部則稱，彰化段涉及的彰東擴大都市計畫尚未通過，須等都市計畫獲得核定再審議綠延伸線。

民進黨議員曾朝榮今天質詢表示，台中市民等待綠線延伸大坑已經等了6年，現在卻卡在彰化的都市計畫；台中市的重劃區大多要推動10年以上才會獲得核定，綠延伸線如果也要等彰東都市計畫，不知道要何時才能獲得核定，遑論開工、通車。

曾朝榮批評，多年前就提醒市府，應把綠延伸線的北段、南段分開，以免彰化的都市計畫影響到大坑，市府執意要把兩段包在一起，造成如今的窘境；大坑捷運不是彰化的附屬品，台中市民等的是捷運，不是彰化的都市計畫，請市長承諾，向中央提出「大坑段優先核定施工」。

盧秀燕答詢回應，當然沒問題，這一兩周就會函文交通部，請中央說清楚到底能不能分開施作；如果交通部指示，綠延伸線可以分開施作，中市府一定照中央指示辦理，「能拆開來我更高興」，因為台中的大坑段可以馬上開始。

盧秀燕補充，市府原本的提送計畫就是「一次核定、分開施工」，如今公文躺在交通部，希望交通部說清楚該怎麼做，不要叫地方政府自己協調。綠延伸線到底能不能一次核定分開施工，或是連核定都要南北兩段分開，希望交通部思考；如果完全拆開，到時能否順利發包都會有問題。

交通局長葉昭甫指出，綠延伸線南北兩段的總經費約200億元，若只算大坑段，經費約70億元，規模偏小，尤其捷運的機電工程仰賴國際廠商，比如綠線機電標是法商聯合國內廠商、藍線是新加坡廠商；綠延伸線若南北分拆，機電標恐怕較難發包，土建標相對沒問題。