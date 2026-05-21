彰化第4座全民運動館拚成形 鹿港館上梁年底完工

彰化縣長王惠美上月在和美全民運動館啟用典禮上，曾向運動部長李洋當面提出資料，爭取溪湖、田中、北斗等運動場館補助未果；鹿港全民運動館今日舉行上梁典禮，王惠美表示，鹿港館由縣府全額自籌4億元興建，目前工程進度穩定，預計年底完工，未來將成為彰化海線重要運動據點。

鹿港全民運動館今天上梁，象徵工程主體結構完成、施工進入新階段，未來將服務鹿港、福興與秀水約16萬人口。

王惠美表示，鹿港全民運動館基地約2公頃，採全齡化設計，規劃興建地上2層現代化場館，館內將設置室內溫水游泳池及SPA水療區，另規劃籃球場、羽球場、桌球室與健身房等多元設施，滿足不同年齡層運動需求。縣府也規劃公益時段，優先提供身心障礙者、65歲以上長者及校園教學使用，希望讓公共運動資源共享。

她指出，縣府同步規劃周邊交通設施，日前動土的鹿港高中東側通學道路，未來將直接串聯全民運動館，連接媽祖路、鹿西路及台61線、台17線，不僅提升學生通行安全，也讓居民更方便前往場館，強化整體生活機能。

彰化縣議員凃淑媚表示，鹿港全民運動館對鹿港與福興地區居民是一大福音，議會將持續支持相關建設經費，也期待帶動民眾培養運動習慣、促進健康。鹿港鎮長許志宏也說，上梁代表建築工程邁入重要里程碑，未來場館完工後，將提供居民更完善運動空間，縣府同步推動周邊通學道路，也提升地方交通便利性。

彰化鹿港全民運動館由縣府全額自籌4億元興建，今天上梁，象徵工程主體結構完成、施工進入新階段。記者林敬家／攝影