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彰化鹿港全民運動館工程上梁 完工可服務16萬人口
彰縣府今天舉行鹿港全民運動館興建工程上梁典禮，彰化縣長王惠美等人見證工程進入重要階段；王惠美說，工程預計今年底完工，完工後可服務鹿港、福興、秀水地區約16萬人口。
彰化縣政府上午在鹿港高中後方空地，舉行鹿港全民運動館興建工程上梁典禮，王惠美、鹿港鎮長許志宏等人與會。
王惠美致詞時表示，鹿港全民運動館基地約2公頃，採全齡化設計，規劃興建地上2層現代化建築，館內設置室內溫水游泳池、籃球場及羽球場等多元設施，同時規劃公益時段，優先提供身心障礙者、65歲以上長輩及校園教學使用，讓運動資源能與更多人共享。
王惠美指出，鹿港全民運動館工程由縣款全額自籌新台幣4億元，預計今年底完工，未來將服務鹿港、福興及秀水地區約16萬人口，成為海線區域重要運動據點。
彰化縣政府教育處表示，鹿港全民運動館是彰化縣8大生活圈運動拼圖中關鍵節點，隨著彰北、彰南、和美全民運動館陸續到位，縣府將持續推動二林、溪湖、田中等地場館建設，未來將串連運動、觀光與在地產業，建構跨區域的運動服務網絡。
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