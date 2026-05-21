彰化鹿港全民運動館工程上梁　完工可服務16萬人口

台中市南屯區楓樹里民今迎來歷史性的一刻！建商精晨建設「裸捐」總價值近5000萬元的土地及相關工程費、保固費，打通並拓寬為8米寬的公共道路，解決了困擾黎明路一段206巷內48戶居民6年的消防安全隱患，讓鄉親感動直呼「終於能睡個安穩覺了！」鄉親表示，好人有好報，新案買家有一半是在地鄉親。

2026-05-20 19:31