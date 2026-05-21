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建商偷排泥水累犯 中市勒令停工

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰。圖／台中市政府提供
台中市西屯潮洋溪排水遭建商排入泥水，台中市都發局昨接獲通報後到場會勘，確認工地抽排地下水夾帶大量泥砂、汙染水體情形屬實，依法勒令停工並加重裁罰。圖／台中市政府提供

台中市西屯區潮洋溪遭建商排入泥水，台中市都發局昨表示，確認附近建案工地抽排地下水夾帶大量泥砂，汙染水體，由於是累犯，將依建築法勒令停工、罰九千元；環保局也加重裁罰六萬元，要求建商提改善計畫，查驗合格才能復工。

都發局表示，確認汙染來源為西屯區逢甲路七十五巷的建案，前天接獲通報後，派員會同台中市結構工程技師公會及環保局等單位會勘。確認建商進行地下室擋土柱設置作業時，基地內不透水層滲水受施工擾動，抽排地下水夾帶泥砂，汙泥未經凝結沈澱即排入公共溝渠，造成潮洋溪水體黃濁。

環保局指出，該工地在四月廿一日及五月十日，同樣遭查獲抽排含泥砂地下水，汙染水體，當時各裁處三萬罰鍰。這次發現仍有抽排地下水夾帶過量泥砂汙染水體情形，將依水汙染防治法規定，加重裁罰六萬元；後續如再查獲違法，將按次加重連續處分。

都發局強調，已經會同結構工程技師公會及承造人會勘，初步認定無安全疑慮；但依安全監測報告，部分沈陷變位量已達行動值，要求工地強化監測及防護，兩日內完成邊坡防護措施。後續待第三方公正單位審查符合規定，才可同意復工。

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