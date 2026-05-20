南投幸福GO埔里開通 7/31前免費搭乘

「南投幸福GO」第8站今天在埔里鎮正式開通，即日起至7月31日試營運，開放民眾預約免費搭乘，提升長輩就醫、學生通學及民眾日常外出便利性。

南投縣政府今天舉行「南投幸福GO」埔里鎮試營運啟動暨車輛展示及服務說明會，副縣長王瑞德、交通部公路局台中區監理所長楊聰賢等人與會。

王瑞德表示，南投縣幅員遼闊，公共運輸推動面臨挑戰，縣府推動「南投幸福GO」打破過去以路線為中心思維，轉以民眾需求為導向，打造更彈性智慧交通系統，讓公共運輸真正走進社區，感謝公路局給予南投支持，中央經費補助不僅保障既有路線穩定營運，也讓這項服務能於今年完成全縣13鄉鎮服務目標。

南投縣交通工程及管理所表示，埔里鎮服務試營運至7月31日，民眾可提前預約免費搭乘，試營運階段將蒐集民眾搭乘反饋，持續優化班次、預約機制與服務品質。

針對未來收費，交通工程及管理所說，年滿65歲可持縣府社會及勞動局推出的敬老愛心卡乘車，享半票優惠，且每月補助每位長者新台幣1000元，等於長輩幾乎可免費搭乘；學生票採全票8折優惠，期許減輕家庭交通支出。