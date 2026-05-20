疑做不完工作....台中海線輔具中心女員工辦公室傳噩耗

台中市社會局委外的海線輔具中心女員工，大年初二被發現陳屍在辦公室，並留下訊息「有做不完工作」，讓其丈夫難以接受；民進黨中市議員江肇國指出，社會局雖有調查，但迄今找不到原因，且市長盧秀燕還不知情，要求重啟調查，並檢討合約量服務量KPI制定。社會局指出，對此不幸事件深感遺憾，事件發生後，市府立即啟動調查，但未發現過度加班情形。

台中市議會今天總質詢，市議員江肇國指出，台中海線輔具中心一名女員工在辦公室走上絕路，市府調查該事件指沒有過勞、過度負荷，但社會局跟該單位的年度合約3500件，但事後回調有5310件，多出153％，這些多出來案子誰來負擔？

江肇國表示，民眾對輔具中心要求服務，輔具中心不能拒絕，但社會局跟輔具中心所擬具合約只依海線身障人口，但中心服務對象還有高齡及意外者，不能用身障人數預算，他痛批「合約量服務量KPI制定就是錯誤」，要求市府重啟調查，並要市長重視市府人力不足過勞的情形，不要讓勞動部勞發署悲劇再發生。

盧秀燕坦言未接獲通報，她說，今天是第一次聽說此案，將會進行了解。

社會局指出，海線輔具中心由台中市私立家寶社會福利慈善事業基金會承辦，該名員工已任職多年。市府接獲通知後，除要求承辦單位說明事件經過及處理情形，也由勞動檢查處前往實施勞檢，並邀集家屬、承辦單位及勞檢處召開協商會議；中市副市長賴淑惠也親自主持跨局處會議，協調後續處置事宜，相關調查資料已提供家屬說明。

社會局表示，依衛福部查調系統資料，該員去年8月至今年2月於非上班時間操作系統累計16小時，依目前查調資料，未發現過度加班情形。

另勞工局查出承辦單位未依法訂定「執行職務遭受不法侵害之預防措施」，也未留存相關執行紀錄，已要求限期改善，並將持續追蹤。

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