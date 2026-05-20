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捐5000萬路地！台中建商霸氣捐地闢8米路 48戶揮別噩夢感念：好人好報

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里楓樹六街新案（右側）旁寬8米、約48坪的土地，做為公共道路使用。記者趙容萱／攝影
精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里楓樹六街新案（右側）旁寬8米、約48坪的土地，做為公共道路使用。記者趙容萱／攝影

台中市南屯區楓樹里民今迎來歷史性的一刻！建商精晨建設「裸捐」總價值近5000萬元的土地及相關工程費、保固費，打通並拓寬為8米寬的公共道路，解決了困擾黎明路一段206巷內48戶居民6年的消防安全隱患，讓鄉親感動直呼「終於能睡個安穩覺了！」鄉親表示，好人有好報，新案買家有一半是在地鄉親。

捐贈活動今天下午2時在楓樹里活動中心登場，捐贈的土地位於楓樹里楓樹六街精晨建設新案旁，包括精晨建設總經理曾晨珀、南屯區市議員何文海、劉士州、里長陳伯仲、南屯區長林秋萬、建築師王銘聰、華剛茶業執行長杜蒼林、吳寶春食品總經理陳寶圭等人，以及在地鄉親熱情參與。

楓樹里長陳伯仲說，黎明路一段206巷為6米巷，一旦發生火災，消防水車根本無法進入，只能停在黎明路，再拉水線灌救，消防隱患困擾居民六年多，經過何文海、劉士州，和他等地方人士多年奔走，他強力爭取8米道路，最終獲得曾晨珀慷慨捐地、造路，如今打通206巷，巷內居民不再為消防安全擔心受怕。

曾晨珀說，他在二年接手土地並規畫建案，經在地民代爭取，捐出位於新案旁的土地回饋社區，該筆土地159平方公尺、約48坪，市場價值加上後續道路工程費、保固維養費用，總投入近5000萬元。

曾晨珀強調，這次捐贈完全沒有申請容積移轉，是名副其實的「裸捐」，初衷單純是希望透過「社區共好」回饋地方，讓整體生活環境更安全、交通更便利。

曾晨珀說明，新案基地坐擁單元五、黎明商圈、高鐵副都心等發展紅利，近高鐵，捷運綠線，交通便利、生活機能成熟。針對自住客，規畫3+1房，其中「+1空間」，可依家庭需求自由轉換多功能室，貼近家庭需求。

更引人矚目的是，新案社區社區同步導入AI智能管家科技生活系統，特別與知名品牌異業結盟，讓住戶在宅就能享用「雀巢精選咖啡」、「吳寶春世界冠軍麵包」及「華剛茶業米其林茶品」。

鄉親表示，建商睦鄰捐地，好人有好報，成功吸引在地鄉親認同，據了解，新案買家中，約有半數為在地居民。

精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里新案（左側）旁土地，做為公共道路使用，解決後側巷內48戶消防安全隱患。記者趙容萱／攝影
精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里新案（左側）旁土地，做為公共道路使用，解決後側巷內48戶消防安全隱患。記者趙容萱／攝影

精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里楓樹六街新案（右側）旁寬8米、約48坪的土地，做為公共道路使用。記者趙容萱／攝影
精晨建設今捐贈台中南屯楓樹里楓樹六街新案（右側）旁寬8米、約48坪的土地，做為公共道路使用。記者趙容萱／攝影

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