影／上溪頭森呼吸卻見知名飯店「放狼煙」 業者致歉給原因照樣挨罰

南投溪頭山林生態資源豐富，以芬多精著稱，吸引民眾踏青健行，也帶動周邊觀光。但有民眾投訴，上山森呼吸卻看見有飯店猶如「放狼煙」，從屋頂不斷排放黑煙，相當傻眼，業者致歉稱鍋爐故障。環保局今稽查將開罰10萬至300萬元。

溪頭自然教育園區是熱門景點，且因園區山林生態資源豐富，擁有「森林三寶」芬多精、負離子以及高含氧量，成森林療癒勝地，不分平假日總能吸引大批民眾前往踏青健行，也刺激周邊餐飲、旅宿發展，帶動當地觀光經濟。

但有民眾投訴，由於近日天氣炎熱，溪頭入夏涼爽，昨天（19日）專程上山避暑，想說要好好「森呼吸」，途中卻發現有飯店屋頂狂冒黑煙，超像在「放狼煙」，起初以為失火了，但趨近才發現不是火警，對於不斷排黑煙感到相當傻眼且不解。

對此，該飯店幹部說明，昨天經人員反映頂樓異常排煙後，立刻就請工務部門巡查，確認是鍋爐出問題，當下就通知廠商搶修，對於造成困擾也向大眾致歉。

南投縣環保局今也派員稽查，環保局表示，經了解，該飯店因鍋爐故障，昨天下午明顯排放黑煙及汙染物，而因當下未做緊急通報及妥善處置，已違反「空氣汙染防制法」將開罰，可處以10萬元以上300萬元以下罰鍰。